Украина готовит мощное выступление на Ассамблее ООН

Об этом президент рассказал во время вечернего обращения к украинцам 19 сентября. Предварительно он утвердил список участников от Украины.

Внимание Несмотря на возражения россии: Зеленский выступит онлайн на сессии Генассамблеи ООН

Завтра будет очень важный день – готовим выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Будут важны сигналы от нашего государства,

– сообщил Владимир Зеленский.

Кратко о предстоящей сессии

Завтра, 20 сентября начало 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорке в Соединенных Штатах Америки.

От Украины уедут 9 представителей. Главой делегации был назначен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Также в ее состав включили постоянного представителя Украины при ООН Дмитрия Кислицу.

С полным список участников можно ознакомиться здесь.

Предварительно Зеленский назвал два вопроса, которые обязательно следует поднять во время заседаний Организации Объединенных Наций:

принятие резолюции о возмещении средств за весь ущерб, причиненный россией Украине;

создание специального военного трибунала, на котором будут судить всех преступников этой войны.

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