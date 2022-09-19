Україна готує потужний виступ на Асамблеї ООН

Про це президент розповів під час вечірнього звернення до українців 19 вересня. Попередньо, він затвердив список учасників від України.

Увага Попри заперечення росії: Зеленський виступить онлайн на сесії Генасамблеї ООН

Завтра буде дуже важливий день – готуємо виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави,

– повідомив Володимир Зеленський.

Коротко про майбутню сесію

Завтра, 20 вересня початок 77 сесії Генеральної Асамблеї ООН у місті Нью-Йорку, що в Сполучених Штатах Америки.

Від України поїде 9 представників. Главою делегації було призначено главу МЗС України Дмитра Кулеба. Також до її складу включили постійного представника України при ООН Дмитра Кислицю.

З повним переліком учасників можна ознайомитись тут.

Попередньо Зеленський назвав два питання, які обов'язково варто порушити під час засідань Організації Об'єднаних Націй:

ухвалення резолюції про відшкодування коштів за всю шкоду, що росія заподіяла Україні;

створення спеціального військового трибуналу, на якому судитимуть усіх злочинців цієї війни.

До теми – звернення Зеленського за 19 вересня: дивитись відео