Україна готує потужний виступ на Асамблеї ООН
Про це президент розповів під час вечірнього звернення до українців 19 вересня. Попередньо, він затвердив список учасників від України.
Увага Попри заперечення росії: Зеленський виступить онлайн на сесії Генасамблеї ООН
Завтра буде дуже важливий день – готуємо виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави,
– повідомив Володимир Зеленський.
Коротко про майбутню сесію
Завтра, 20 вересня початок 77 сесії Генеральної Асамблеї ООН у місті Нью-Йорку, що в Сполучених Штатах Америки.
Від України поїде 9 представників. Главою делегації було призначено главу МЗС України Дмитра Кулеба. Також до її складу включили постійного представника України при ООН Дмитра Кислицю.
З повним переліком учасників можна ознайомитись тут.
Попередньо Зеленський назвав два питання, які обов'язково варто порушити під час засідань Організації Об'єднаних Націй:
- ухвалення резолюції про відшкодування коштів за всю шкоду, що росія заподіяла Україні;
- створення спеціального військового трибуналу, на якому судитимуть усіх злочинців цієї війни.
До теми – звернення Зеленського за 19 вересня: дивитись відео