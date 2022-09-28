Зеленский анонсировал встречу освобожденных командиров "Азовстали" со своими родными

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время находящиеся в Турции командиры "Азовстали" увидятся со своими родными. Украинская сторона над этим работает.

В ходе вечернего обращения 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что скоро командиры-герои "Азовстали" встретятся с родными. Об этом сообщает 24 канал.

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Зеленский анонсировал встречу героев-командиров из "Азовстали" с родными

Зеленский рассказал, что сегодня еще раз поблагодарил президента Турции Эрдогана за помощь в освобождении украинцев из российского плена. И совсем скоро находящиеся в Турции боевые командиры из "Азовстали" увидятся с самыми родными.

Находящиеся в Турции команды из "Азовстали" уже в ближайшее время смогут увидеться со своими родными. Мы работаем для этого,

– сказал Владимир Зеленский.

Напомним, сейчас в Турции под протекцией Реджепа Эрдогана находятся 5 командиров "Азовстали":

Сергей "Волина" Волынский,

Святослав "Калина" Паламарь,

Денис "Редис" Прокопенко,

Олег Хоменко,

Денис Шлег.

Всем освобожденным пленникам нужно восстановление

Также, по словам президента, уже началась реализация плана помощи по каждому из тех, кто был освобожден из плена недавно. Они получают первоочередные элементы помощи, прежде всего, медицинскую поддержку.

Всем им нужно восстановление после того, что им пришлось пройти в плену,

– заметил президент.

И соответствующие мероприятия будут распространяться на всех людей, которых будут освобождать из плена оккупантов. Владимир Зеленский сказал, что эта работа – на контроле у омбудсмена, у представителей ОП, разведки, МВД, СБУ, Минздрава и командования Медицинских сил.

Он подчеркнул, что Украина помнит обо всех людях, которые сейчас находятся в плену. Но пытается уволить каждого и каждую.

Еще раз подчеркну: мы помним обо всех наших людях и пытаемся освободить каждого и каждую из плена, ни о одном украинце не забыли,

– заверил глава государства.

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