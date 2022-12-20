Зеленский наградил военных в Бахмуте: видео из самой горячей точки фронта

Президент Владимир Зеленский побывал в Бахмуте Донецкой области. Там сейчас продолжаются ожесточенные бои за город.

В Бахмуте украинский лидер вручил награды защитникам Украины. Об этом сообщают журналисты с места происшествия.

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Зеленский наградил военных в Бахмуте

Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи – чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное – чтобы свет был внутри,

– заявил Зеленский.

Как Зеленский наградил украинских защитников в Бахмуте: смотрите видео

Зеленский поблагодарил наших военных за службу / фото Офис Президента

Кроме того, военные в Бахмуте через Зеленского передали украинский флаг Конгрессу США. Таким образом украинские военнослужащие благодарят американцев за поставляемое вооружение.

Сам украинский президент заявил, что посетил Бахмут, ведь "украинские воины защищают наши жизни, и мы хотя бы иногда должны рисковать своими".

Военные через Зеленского передали украинский флаг Конгрессу США: смотрите видео

Кстати, Анна Маляр опубликовала фото с защитниками Бахмута. Заместитель министра обороны заявила, что Бахмут – восточная крепость Украины. Воины ВСУ держат город так крепко, что враг его не захватит.

Накануне Зеленский заявил, что Бахмут – самая горячая точка на всей линии фронта.

"Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену утраченных армий оккупантов", – говорил президент.