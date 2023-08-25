Около полуночи, 25 августа, в Офисе Президента нашего государства констатировали, что Зеленский говорил с Байденом. Впоследствии это подтвердил сам президент Соединенных Штатов, назвав украинского лидера другом.

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Зеленский и Байден имели разговор

Как ни странно, глава США поздравил во время разговора Украину с Днем Независимости и заверил, что Вашингтон является той мировой столицей, которая будет удерживать лидерство в поддержке Вооруженных Сил, в частности, на поле боя.

США приняли ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины. Это решающее лидерство позволило нашей борьбе и направило дугу истории в сторону добра. Вместе мы доказываем, что свобода и независимость достойны того, чтобы за них бороться,

– написал Зеленский.

Также он поблагодарил президента Байдена, Конгресс США и всех американцев. "Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей", – констатировал он.

В то же время, по словам самого Байдена, День Независимости Украины должен стать напоминанием о том, что "силы тьмы и господства никогда не погасят пламя свободы, живущее в сердцах свободных людей повсюду".

Обратите внимание! Вместе с тем в Белом доме заявили, как пишут в CNN, что главы государств подняли вопрос по F-16. В частности, Зеленский и Баден обсудили начало тренировок украинских пилотов на многоцелевых истребителях.

США готовы обучать украинских пилотов