Близько опівночі, 25 серпня, в Офісі Президента нашої держави констатували, що Зеленський говорив з Байденом. Згодом це підтвердив сам президент Сполучених Штатів, назвавши українського лідера другом.

Дивіться також Не окраїна, а серце континенту та щит від орди: яким є місце України в історії Європи

Зеленський і Байден мали розмову

Як не дивно, глава США привітав під час розмови Україну з Днем Незалежності та засвідчив, що Вашингтон є тією світовою столицею, яка утримуватиме лідерство у підтримці Збройних Сил, зокрема, на полі бою.

США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися,

– написав Зеленський.

Також він подякував президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. "Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", – констатував він.

Водночас, за словами самого Байдена, День Незалежності України повинен стати нагадуванням про те, що "сили темряви та панування ніколи не погасять полум'я свободи, яке живе в серцях вільних людей повсюди".

Зверніть увагу! Разом з тим у Білому домі заявили, як пишуть у CNN, що глави держав порушили питання щодо F-16. Зокрема, Зеленський і Баден обговорили початок тренувань українських пілотів на багатоцільових винищувачах.

США готові навчати українських пілотів