Россия готовит новую массированную атаку, нужно больше средств ПВО: что обсудили Зеленский и Бернем

На фоне приближения потенциально самой сложной зимы в Украине и роста угроз с воздуха дипломатические усилия на международной арене достигают своего пика. Среди них 22 сентября фигурировала и встреча Владимира Зеленского с Энди Бернемом.

Как сообщает Владимир Зеленский в телеграме, в кулуарах 81 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась эта важная двусторонняя беседа. 24 Канал расскажет о ней подробнее.

Зеленский встретился с Бернемом в Нью-Йорке: о чем они говорили?

Беседа украинского лидера Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом состоялась в США 22 сентября. Главными темами переговоров в штаб-квартире ООН стали вопросы глобальной безопасности, защита гражданского населения, подготовка к предстоящей зиме и расширение имеющихся дипломатических возможностей.

В ходе беседы Зеленский озвучил тревожные данные, полученные от украинских спецслужб – по его словам, в настоящее время имеется информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины. В этом контексте украинский президент подчеркнул недопустимость каких-либо уступок агрессору.

Когда каждый день украинцы живут под угрозой ракетных и дроновых ударов, не может быть и речи о снятии санкций,

– сказал глава государства.

Зеленский также добавил, что у них с британским коллегой позиция абсолютно совпадает – пока продолжается война, санкционные ограничения должны не только сохраняться, но и постоянно усиливаться.

Встреча Зеленского и Бернема: смотрите видео президента Украины

Отдельная тема – ПВО в целом и Patriot в частности

Учитывая подготовку врага к новым ударам, стороны находятся в постоянном контакте по вопросу поиска дополнительных средств для украинской Противовоздушной обороны. Ранее из СМИ стало известно, что Энди Бернем прибыл в США с четкой дипломатической миссией – убедить Дональда Трампа предоставить Украине перехватчики для системы Patriot из имеющихся американских запасов еще до наступления холодов.

В тот же день, 22 сентября, британский премьер провел свою первую личную встречу с Трампом. На ней активно обсуждались вопросы поддержки Украины, а также торговли и глобальной безопасности.

Особое внимание лидеры Украины и Великобритании уделили энергетической устойчивости Украины. Зеленский выразил глубокую благодарность Британии за постоянную поддержку энергетического сектора, подчеркнув, что этот новый вклад Киев особенно ценит в преддверии зимы.

Отметим, что Энди Бернем, бывший мэр Манчестера, возглавил британское правительство совсем недавно – 20 июля 2026 года, сменив на этом посту Кира Стармера. И свой первый официальный зарубежный визит в статусе премьера он совершил именно в Киев – 24 августа, в День Независимости Украины, что стало мощным сигналом неизменной поддержки со стороны Королевства.