Як повідомляє Володимир Зеленський у телеграмі, на полях 81 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відбулася така важлива двостороння розмова. 24 Канал розповість про неї докладніше.

Зеленський зустрівся з Бернемом у Нью-Йорку: про що говорили?

Розмова українського лідера Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом відбулася у США 22 вересня. Головними темами перемовин у штаб-квартирі ООН стали питання глобальної безпеки, захист цивільного населення, підготовка до прийдешньої зими та розширення наявних дипломатичних можливостей.

Під час спілкування Зеленський озвучив тривожні дані, отримані від українських спецслужб – за його словами, нині є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. У цьому контексті український президент наголосив на неприпустимості будь-яких поступок агресору.

Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій,

– сказав глава держави.

Зеленський також додав, що у них із британським колегою позиція абсолютно спільна – поки триває війна, санкційні обмеження повинні не лише зберігатися, але й постійно посилюватися.

Зустріч Зеленського і Бернема: дивіться відео президента України

Особлива тема – ППО загалом та Patriot зокрема

З огляду на підготовку ворога до нових ударів сторони перебувають у постійній комунікації щодо пошуку додаткових засобів для української Протиповітряної оборони. Раніше від ЗМІ стало відомо, що Енді Бернем прибув до США з чіткою дипломатичною місією – переконати Дональда Трампа надати Україні перехоплювачі до Patriot із наявних американських запасів ще до початку холодів.

Того самого дня, 22 вересня, британський прем'єр провів свою першу особисту зустріч із Трампом. І там активно обговорював підтримку України, а також питання торгівлі та глобальної безпеки.

Окрему увагу лідери України та Британії присвятили енергетичній стійкості України. Зеленський висловив глибоку вдячність Британії за постійну підтримку енергетичного сектору, підкресливши, що є новий внесок, який Київ особливо цінує перед наближенням зими.

Зауважимо, що Енді Бернем, колишній мер Манчестера, очолив британський уряд зовсім нещодавно – 20 липня 2026 року, змінивши на цій посаді Кіра Стармера. І свій перший офіційний закордонний візит у статусі прем'єра він здійснив саме до Києва – 24 серпня, у День Незалежності України, що стало потужним сигналом незмінної підтримки з боку Королівства.