Попросил помощи с пленными: Зеленский в Брюсселе встретился с президентом Азербайджана

Владимир Зеленский провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава нашего государства поднял вопрос освобождения пленных.

Президенты Украины и Азербайджана встретились в швейцарском Брюсселе в среду, 15 декабря. Об этом глава нашей страны сообщил на своей странице в социальных сетях.

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Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, которых незаконно удерживают в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен Вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса,

– сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский встретился с Ильхамом Алиевым / Фото офиса Президента

О чем еще говорили президенты

Глава нашего государства отметил активизацию двустороннего сотрудничества между странами благодаря договоренностям, достигнутым в рамках его визита в Азербайджан в декабре 2019 года.

Он также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества, в частности на необходимости активизации работы для реализации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Кроме этого, Владимир Зеленский напомнил о положительном опыте сотрудничества Украины с азербайджанскими компаниями в сооружении автомагистралей и транспортных развязок в рамках Национальной программы "Большое строительство".

В феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Владимир Зеленский предложил провести в Киеве саммит с участием лидеров трех государств.

Зеленский встретился с Алиевым в Брюсселе: смотрите видео