Зеленский отправится во Францию, где будет призывать НАТО сбивать российские ракеты, – Politico

Владимир Зеленский в июне посетит Францию, где будет призывать НАТО сбивать российские ракеты над Украиной. Журналисты написали, что президент будет просить большей поддержки от Запада.

На днях в интервью Зеленский заявил, что союзники могли бы сбивать вражеские цели. В частности, чтобы защитить мирных людей в Украине.

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Что известно о поездке Зеленского

Журналисты написали со ссылкой на два человека, которые знакомые с планированием, что Владимир Зеленский примет участие в:

праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии (Франция) 6 июня,

во встрече "Большой семерки" в Италии.

Если все пойдет по плану, Зеленский использует эту поездку, чтобы призвать к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль,

– написало издание.

Журналисты объяснили, что президент также потребует от США и европейских стран конфисковать российские активы, которые должны помочь финансировать "оборону и дальнейшую реконструкцию Украины".

"Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны", – заявило издание.

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Иностранное издание убеждено, что присутствие украинского лидера во Франции будет иметь огромный символический резонанс. Ведь мировые лидеры соберутся на побережье Нормандии, где 80 лет назад почти 133 тысяч военнослужащих из США, Великобритании и стран-союзников высадились на европейский континент. Затем они разгромили нацистскую Германию – крупнейшее десантное вторжение в военной истории.

"Байден, который воспользуется моментом, чтобы горячо выступить в защиту демократии во всем мире, наверняка будет хвастаться тем, как он сплотил союзников для дела Украины после того, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении", – написало издание.

Владимир Зеленский в интервью говорил, что союзники могли бы поднимать самолеты и сбивать цели, защищать мирных жителей в Украине. Президент убежден, что страны могут это сделать. Это не нападение стран НАТО и не причастность.