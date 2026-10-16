Разведданные от США, Starlink для ВСУ и ракеты к Patriot: главное из пресс-конференции Зеленского

16 октября Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского Союза в Бельгии, где провел ряд встреч с европейскими лидерами. По итогам переговоров он дал пресс-брифинг.

"24 Канал" собрал основные заявления президента Украины из его речи.

На чем сделал акцент Зеленский во время своего выступления?