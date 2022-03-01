Зеленский дал Героя Украины командующему ОТГ "Север" Дмитрию Красильникову

Президент Украины отметил военных, защищавших Родину от российских оккупантов. Героя Украины дали командующему ОТГ "Север".

Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге 28 февраля вечером.

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Звание Герой Украины получил бригадный генерал Дмитрий Сергеевич Красильников, командующий оперативно-тактической группировкой "Север".

Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей, технику и не пустил врага на Харьков из Луганской области,

– подчеркнул Зеленский.

Брифинг президента Украины 28 февраля: смотрите видео

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