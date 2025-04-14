Неопределенность хуже, чем понятный и сильный враг, – Зеленский о войне в интервью CBS

Сейчас ситуация для Украины не такая критическая, какой она была в первые дни российского вторжения. Однако одной из главных проблем стала неопределенность, в частности в вопросе "разбалансировки партнеров".

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту CBS News Скотту Пелли 14 апреля, передает 24 Канал. Президент надеется, что "позиция медиатора", которую заняли США, в конце концов сработает.

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Зеленский о неопределенности

По словам украинского лидера, в 2022 году Украина объединилась – без каких-либо лишних политических вещей и красноречия. Впоследствии вокруг собрались союзники, образовав "ограду перед целью Путина".

А сейчас – неопределенность... Тогда же было понятно – мы боремся со злом, и мы не одни. Абсолютная определенность, что есть добро, что есть зло, какая наша цель, кто с нами, кто против нас...

– говорит Зеленский.

Он отмечает, что после 3 лет войны украинская армия стала сильнее, однако "устают все". Кроме того, Украина хотела сильной позиции США, которые сейчас взяли на себя роль "медиатора".

Мы хотим верить, что эта позиция сработает на то, чтобы закончить войну как можно скорее. Мы хотим этого, очень хотим. Однако в некоторых вопросах чувствуем неопределенность партнеров,

– рассказывает президент.

В то же время украинская цель абсолютно прозрачна и понятна – они борются за себя, за свои права и свободы, за общие ценности с западным цивилизованным миром.

Украинцы знают, кто такой Путин, поэтому не доверяют ему, а еще боятся изменения американской политики. Однако, по мнению Зеленского, "неопределенность иногда хуже, чем понятный и сильный враг".

Кроме того, он раскритиковал подход США, что давят на Украину вместо того, чтобы принуждать к миру Россию. Без американской поддержки Украина понесет большие человеческие и территориальные потери, но все равно закончит войну.