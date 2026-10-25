Зеленский дал большое интервью украинскому телевидению: основные заявления
Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью. Глава государства рассказал об отношениях с США, итогах закрытой встречи в Осло, возобновлении работы Starlink и доступа к разведывательным данным, а также о перспективах трехсторонних переговоров в ноябре.
"24 Канал" собрал основные заявления президента Украины.
О чем говорил Зеленский?
Энергетика, зерно, люди – это конкретика, а встреча на уровне лидеров – это возможность добиться конкретных результатов после нашей трехсторонней встречи. Вот что мы просим и предлагаем. Мы не требуем, а предлагаем американской стороне, Президент также отметил, что ноябрь покажет, действительно ли Россия готова к серьезным переговорам или заявления Владимира Путина являются лишь политическим трюком. По словам главы государства, Украина не получила ожидаемых решений относительно дополнительных ракет Patriot и доступа к Starlink. На данный момент мы ничего не получили. То есть санкции сняли, а дополнительных ракет Patriot никто не предоставил. Что касается Starlink, то вместо того, чтобы открыть дополнительный доступ, ограничили скорость того, что у нас уже было. Поэтому и такая реакция, Президент подчеркнул, что Украина продолжает бороться за собственное выживание. Президент рассказал о трех вариантах, которые Украина предлагала партнерам для противодействия российским атакам. Если вы нам этого не даете, а сказали, что Маск не хочет, то тогда дайте нам то, что зависит уже не от Маска и не от Путина. Ракеты для Patriot. Справедливо? Я считаю, справедливо, Глава государства прокомментировал претензии президента США Дональда Трампа в связи с украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Эти атаки являются ответом на российские атаки, наносящие ущерб украинской энергетике. Они уничтожают твое электричество, тебе больно… Нам очень. А что больно им?.. Нефть, дизель, топливо. Безусловно, для него (президента России Путина – ред.) это очень больно. Он причиняет нам боль. И мы отвечаем. То есть это вопрос справедливости, Он также заявил, что Украина должна демонстрировать свою силу, чтобы Россия уважала ее, даже если публично этого не признает. Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает территории как предмет простого обмена. Американская сторона уже давно поднимает вопрос о так называемом обмене территориями, однако у Киева есть своя позиция относительно формата обсуждения. Все должны понять. Во-первых, мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению: если речь идет о территориальном вопросе, то на уровне лидеров, других вопросов – на уровне технических групп. Итак, в ноябре можно все это обсуждать, Украина хочет видеть в переговорном процессе также европейских партнеров. По мнению главы государства, важно, чтобы трехсторонняя встреча не ограничилась самим фактом переговоров, а привела к конкретным результатам. Среди вопросов, которые Украина хотела бы обсудить, Зеленский назвал возможность заключения энергетического перемирия и прекращения боевых действий на море. Такие договоренности могли бы способствовать безопасному экспорту украинского зерна, а также импорту товаров, необходимых для жизни страны. Президент пояснил, что экспорт имеет важное значение для наполнения государственного бюджета, поэтому безопасность морских путей является одним из практических интересов Украины на переговорах. По словам президента, для достижения договоренностей о возвращении всех пленных необходима встреча на уровне лидеров. Именно поэтому Украина рассчитывает, что возможные переговоры в ноябре помогут продвинуться в этом вопросе и приблизить практические результаты. Отдельно президент остановился на вопросе возвращения украинских военных из российского плена. Он упомянул об обмене, который состоялся накануне, и приветствовал возвращение защитников домой. Однако этот результат не означает, что проблема решена: многие украинцы до сих пор остаются в плену. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к полному обмену. Это довольно большой обмен, но это не тот обмен, который нам нужен: пока не всех на всех, Зеленский считает, что для достижения такого результата необходимы договоренности на самом высоком уровне. Поэтому Украина возлагает надежды на то, что предстоящие трехсторонние контакты в ноябре помогут приблизить встречу лидеров и добиться дальнейшего прогресса в вопросе освобождения пленных. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что после 4 ноября Москва готова вернуться к трехстороннему переговорному процессу с участием Украины и США. Одной из тем, которую Украина хочет вынести на переговоры, является возможность договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Еще одно направление – прекращение огня на море. Как пояснил Зеленский, такие договоренности могли бы улучшить условия для работы украинской экономики. В частности, безопасность морских путей имеет значение для экспорта зерна, который приносит доходы в государственный бюджет, а также для поставок в Украину необходимых товаров. Таким образом, Киев рассматривает возможные договоренности не только как способ снизить угрозы для критически важной инфраструктуры, но и как возможность обеспечить более стабильную внешнюю торговлю. Зеленский подчеркнул, что встреча представителей трех стран сама по себе не должна стать конечной целью. Украина рассчитывает, что она заложит основу для дальнейшего диалога на самом высоком политическом уровне. Для нас самый важный результат – это возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров, По мнению главы государства, именно прямые переговоры лидеров могут помочь продвинуться в вопросах, по которым до сих пор не удалось достичь необходимых результатов. Прежде всего речь идет о прекращении огня и возвращении украинцев, находящихся в российском плену. По словам Зеленского, возможность организовать встречу переговорных команд Украины, США и России обсуждалась в ходе его контактов с американской делегацией в Осло. Ее возглавлял специальный представитель президента США Стив Виткофф. После встречи американские представители отправились в Санкт-Петербург. Там речь шла о готовности Киева и Москвы присоединиться к трехстороннему переговорному процессу. Предварительно встречу переговорных групп планируют на ноябрь. Зеленский отметил, что американская сторона подтвердила наличие договоренности о таком формате и, по его словам, получила соответствующее подтверждение от российского диктатора Владимира Путина. В то же время конкретное место проведения переговоров еще не выбрано. Среди возможных площадок рассматривались Абу-Даби, другие локации на Ближнем Востоке и европейские столицы. Киев также заинтересован в привлечении европейских партнеров к процессу, поскольку считает их участие важным для обсуждения дальнейших шагов.
Зеленский назвал конкретные результаты, которых Украина ожидает от трехсторонних переговоров
– подчеркнул Зеленский.
– сказал Зеленский.
Какие альтернативы предложил Зеленский?
– отметил президент.
Зеленский ответил на претензии Трампа по поводу ударов по НПЗ
– пояснил Зеленский.
Готова ли Украина обсуждать вопрос о территориях?
– пояснил президент.
Каких договоренностей добивается Киев?
Обмен пленными: Украина стремится вернуть всех
– пояснил глава государства.
Прекращение атак на энергетику и на море
Украина стремится к переговорам на уровне лидеров
– заявил президент.
Как готовятся к трехсторонним переговорам?
Энергетика, зерно, люди – это конкретика, а встреча на уровне лидеров – это возможность добиться конкретных результатов после нашей трехсторонней встречи. Вот что мы просим и предлагаем. Мы не требуем, а предлагаем американской стороне,
Президент также отметил, что ноябрь покажет, действительно ли Россия готова к серьезным переговорам или заявления Владимира Путина являются лишь политическим трюком.
По словам главы государства, Украина не получила ожидаемых решений относительно дополнительных ракет Patriot и доступа к Starlink.
На данный момент мы ничего не получили. То есть санкции сняли, а дополнительных ракет Patriot никто не предоставил. Что касается Starlink, то вместо того, чтобы открыть дополнительный доступ, ограничили скорость того, что у нас уже было. Поэтому и такая реакция,
Президент подчеркнул, что Украина продолжает бороться за собственное выживание.
Президент рассказал о трех вариантах, которые Украина предлагала партнерам для противодействия российским атакам.
Если вы нам этого не даете, а сказали, что Маск не хочет, то тогда дайте нам то, что зависит уже не от Маска и не от Путина. Ракеты для Patriot. Справедливо? Я считаю, справедливо,
Глава государства прокомментировал претензии президента США Дональда Трампа в связи с украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Эти атаки являются ответом на российские атаки, наносящие ущерб украинской энергетике.
Они уничтожают твое электричество, тебе больно… Нам очень. А что больно им?.. Нефть, дизель, топливо. Безусловно, для него (президента России Путина – ред.) это очень больно. Он причиняет нам боль. И мы отвечаем. То есть это вопрос справедливости,
Он также заявил, что Украина должна демонстрировать свою силу, чтобы Россия уважала ее, даже если публично этого не признает.
Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает территории как предмет простого обмена. Американская сторона уже давно поднимает вопрос о так называемом обмене территориями, однако у Киева есть своя позиция относительно формата обсуждения.
Все должны понять. Во-первых, мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению: если речь идет о территориальном вопросе, то на уровне лидеров, других вопросов – на уровне технических групп. Итак, в ноябре можно все это обсуждать,
Украина хочет видеть в переговорном процессе также европейских партнеров. По мнению главы государства, важно, чтобы трехсторонняя встреча не ограничилась самим фактом переговоров, а привела к конкретным результатам.
Среди вопросов, которые Украина хотела бы обсудить, Зеленский назвал возможность заключения энергетического перемирия и прекращения боевых действий на море. Такие договоренности могли бы способствовать безопасному экспорту украинского зерна, а также импорту товаров, необходимых для жизни страны.
Президент пояснил, что экспорт имеет важное значение для наполнения государственного бюджета, поэтому безопасность морских путей является одним из практических интересов Украины на переговорах.
По словам президента, для достижения договоренностей о возвращении всех пленных необходима встреча на уровне лидеров. Именно поэтому Украина рассчитывает, что возможные переговоры в ноябре помогут продвинуться в этом вопросе и приблизить практические результаты.
Отдельно президент остановился на вопросе возвращения украинских военных из российского плена. Он упомянул об обмене, который состоялся накануне, и приветствовал возвращение защитников домой.
Однако этот результат не означает, что проблема решена: многие украинцы до сих пор остаются в плену. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к полному обмену.
Это довольно большой обмен, но это не тот обмен, который нам нужен: пока не всех на всех,
Зеленский считает, что для достижения такого результата необходимы договоренности на самом высоком уровне. Поэтому Украина возлагает надежды на то, что предстоящие трехсторонние контакты в ноябре помогут приблизить встречу лидеров и добиться дальнейшего прогресса в вопросе освобождения пленных.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что после 4 ноября Москва готова вернуться к трехстороннему переговорному процессу с участием Украины и США.
Одной из тем, которую Украина хочет вынести на переговоры, является возможность договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Еще одно направление – прекращение огня на море.
Как пояснил Зеленский, такие договоренности могли бы улучшить условия для работы украинской экономики. В частности, безопасность морских путей имеет значение для экспорта зерна, который приносит доходы в государственный бюджет, а также для поставок в Украину необходимых товаров.
Таким образом, Киев рассматривает возможные договоренности не только как способ снизить угрозы для критически важной инфраструктуры, но и как возможность обеспечить более стабильную внешнюю торговлю.
Зеленский подчеркнул, что встреча представителей трех стран сама по себе не должна стать конечной целью. Украина рассчитывает, что она заложит основу для дальнейшего диалога на самом высоком политическом уровне.
Для нас самый важный результат – это возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров,
По мнению главы государства, именно прямые переговоры лидеров могут помочь продвинуться в вопросах, по которым до сих пор не удалось достичь необходимых результатов. Прежде всего речь идет о прекращении огня и возвращении украинцев, находящихся в российском плену.
По словам Зеленского, возможность организовать встречу переговорных команд Украины, США и России обсуждалась в ходе его контактов с американской делегацией в Осло. Ее возглавлял специальный представитель президента США Стив Виткофф.
После встречи американские представители отправились в Санкт-Петербург. Там речь шла о готовности Киева и Москвы присоединиться к трехстороннему переговорному процессу.
Предварительно встречу переговорных групп планируют на ноябрь. Зеленский отметил, что американская сторона подтвердила наличие договоренности о таком формате и, по его словам, получила соответствующее подтверждение от российского диктатора Владимира Путина.
В то же время конкретное место проведения переговоров еще не выбрано. Среди возможных площадок рассматривались Абу-Даби, другие локации на Ближнем Востоке и европейские столицы.
Киев также заинтересован в привлечении европейских партнеров к процессу, поскольку считает их участие важным для обсуждения дальнейших шагов.