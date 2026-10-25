Зеленский дал большое интервью украинскому телевидению: основные заявления

Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью. Глава государства рассказал об отношениях с США, итогах закрытой встречи в Осло, возобновлении работы Starlink и доступа к разведывательным данным, а также о перспективах трехсторонних переговоров в ноябре.

"24 Канал" собрал основные заявления президента Украины.

О чем говорил Зеленский?