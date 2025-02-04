Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Пирса Моргана в соцсети Х.

Смотрите также Темная сторона интернета: что такое даркнет и как им пользуются спецслужбы России и Украины

Пирс Морган взял интервью у Зеленского

Пирс Морган отметил, что его 90-минутное интервью с президентом Владимиром Зеленским было "удивительно откровенным, показательным и новостным".

Британский журналист анонсировал, что разговор выйдет на его ютуб-канале вечером 4 февраля. "Вы не захотите это пропустить", – указал он.

Пирс Морган поговорил с Зеленским / фото британского журналиста

К слову, во время интервью Моргана с американским коллегой Такером Карлсоном прозвучало множество пророссийских заявлений. По словам Такера, украинский президент продал свое государство и превратился в "лакея Запада". Он назвал Украину источником зла и безумия, а также убеждал, что Зеленский якобы убивает своих врагов.

Пирс Морган, в свою очередь, в том же интервью выразил убеждение, что Россия сохранит за собой большую часть занятых земель "на территории бывшей Украины". Британец убежден, что Трамп сможет достичь соглашения и надеется, что оно будет заключено "в ближайшее время".