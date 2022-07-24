Зеленский распорядился провести конкурс в Высший совет правосудия

Президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести соответствующий конкурс.

23 июля Зеленский издал указ, которым утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия.

К теме Международный суд планирует предъявить рф обвинения в преступлениях в Украине уже зимой, – СМИ

Кроме этого, президент постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов в ВСП и утвердить его персональный состав. Она и будет заниматься подбором кандидатов.

Комиссия сама будет определять, как проводить конкурс

Форму проведения собеседования определяет конкурсная комиссия.

Председатель конкурсной комиссии должен подать президенту на рассмотрение список кандидатов, рекомендованных для назначения на должность члена Высшего совета правосудия, не позднее следующего рабочего дня.

Кто вошел в состав конкурсной комиссии

Сергей Гринчак – доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Тарас Дидыч – профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;

Сергей Очеретный – судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;

Захар Тропин – доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Почему предыдущий Высший совет правосудия прекратил полномочия

22 февраля 10 членов Высшего совета правосудия по собственному желанию досрочно сложили свои полномочия, поэтому ВСП потерял кворум и прекратил выполнять свои обязанности.

Причиной такого решения в Высшем совете правосудия назвали действия Этического совета, который с 8 февраля начал проверку всех членов ВСП. Исключение составил только глава Верховного Суда. То есть Этический совет имел возможность проверять членов на доброчестность. В ВСП заявили, что возможность бесперебойной деятельности органа ставилась "в прямую зависимость от решений и действий Этического совета" и они не могут работать в рамках такой зависимости.

К теме – оккупанты в Херсонской области придумали, как завезти оружие в область: смотрите видео