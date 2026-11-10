Историческое событие: Зеленский первым из иностранных лидеров выступит с трибуны парламента Дании

Во время визита в Копенгаген 11 ноября Владимир Зеленский выступит перед датскими депутатами с главной трибуны Фолькетинга. Президент Украины станет первым иностранным лидером в истории, который это сделает.

Спикер парламента Хенрик Франдсен подтвердил, что большинство датских законодателей поддержали соответствующее решение в ходе голосования. Об этом сообщает TV2.

Что известно об историческом выступлении?

Вместе с членами парламента речь будут слушать представители Гренландии и Фарерских островов.

Такое решение является беспрецедентным шагом для датского парламента, ведь с момента его создания в 1849 году ни одному иностранному лидеру еще не разрешали подняться и выступить с этой трибуны. Выступление Зеленского запланировано в рамках второго дня его рабочей поездки.

Ранее сообщалось, что программа визита президента Зеленского предусматривает переговоры с премьер-министркой Метте Фредериксен, аудиенцию у короля Фредерика X и встречу с руководством ведущих оборонных компаний. Также состоятся переговоры с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии.

Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен подтвердил намерение Копенгагена укреплять партнерство. "Мы хотели бы воспользоваться сегодняшним днем, когда Зеленский находится с визитом, чтобы на практике продемонстрировать, что вы можете рассчитывать на поддержку Дании", – отметил чиновник.

Напомним, датская сторона объявила о выделении Украине 32-го пакета военной помощи на сумму 643 миллиона евро. Также украинская энергосистема получит 20 миллионов евро в виде гранта.