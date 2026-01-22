Зеленский осудил тех, кто живет за счет Европы и одновременно продает ее интересы. Он подчеркнул, что нельзя позволять превращать европейские столицы в "Москвы"

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Давосе.

Что Зеленский сказал о Европе?

Во время выступления в Давосе президент Владимир Зеленский резко высказался о тех, кто живет на деньги Евросоюза и одновременно продает его интересы.

Президент подчеркнул, что такие люди действуют вопреки интересам Европы, пытаясь фактически уничтожить ее изнутри.

Каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. Если ему комфортно в Москве, не стоит позволять ему превратить в "Москву" европейские столицы,

– сказал Зеленский.

К слову, в этих тезисах президент Зеленский, вероятно, намекнул на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который является ярым сторонником России и Путина в частности. В ЕС он едва ли не единственный, кто поддерживает и продвигает нарративы и идеи российского диктатора.

