Зеленский должен готовиться к соглашению о перемирии, – Трамп

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к заключению соглашения о завершении войны. Он добавил, что президент Украины получил сигнал, что "хочет мира".

Этот вопрос Трамп собирается обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг новоизбранного президента США в Палм-Бич во Флориде.

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Трамп говорит, что Украина должна быть готова к соглашению о перемирии

"Нужно заключить соглашение", – заявил Трамп во время своего выступления.

Он добавил, что обсудит это с Путиным и Зеленским, потому что "его беспокоят фотографии резни в результате конфликта". Они ему напомнили времена гражданской войны в США 1861 – 1865 годов.

Поэтому Трамп заявил, что "это должно быть остановлено", однако не уточнил, идет ли речь об уступках территорий.

При этом он добавил, что большая часть спорной территории стала руинами и что на их восстановление уйдут столетия.

Как пишет Time, будущий президент США говорил, что у него "очень хороший план" по окончании войны, но если он раскроет его сейчас, то он станет "почти ничтожным планом".