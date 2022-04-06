Если мир не сделает выводов, будет только одна институция безопасности – оружие, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что мировое сообщество видит, как Россия дискредитирует все международные институции, в работе которых участвует.

Президент надеется, что "мир сделает выводы". Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении, обнародованном вечером вторника, 5 апреля.

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Потому что если не сделает, то в мире останется только одна институция для обеспечения безопасности государств. А именно – оружие,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он предложил членам Совета Безопасности ООН и всем другим государствам, которые уважают международное право, конкретные вещи, которые могут изменить ситуацию.

В частности, глобальную конференцию уже в мирном Киеве для того, чтобы определиться, как можно реформировать мировую архитектуру, учитывая все то, что делает Россия, которая все еще оккупирует кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН, полученное ею от Советского Союза.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео