Президент сподівається, що "світ зробить висновки". Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні, оприлюдненому ввечері вівторка, 5 квітня.

Читайте також Рада Безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує, і винна в цьому Росія, – Зеленський

Бо якщо не зробить, то у світу залишиться лише одна інституція для гарантування безпеки держав. А саме – зброя,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він запропонував членам Ради Безпеки ООН та всім іншим державам, які поважають міжнародне право, конкретні речі, які можуть змінити ситуацію.

Зокрема глобальну конференцію вже в мирному Києві для того, щоб визначитись, як можна реформувати світову архітектуру з огляду на все те, що робить Росія, яка все ще окупує крісло постійного члена Ради Безпеки ООН, отримане нею від Радянського Союзу.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео