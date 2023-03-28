Частые поездки Зеленского на боевые позиции: военный эксперт предположил, какова их цель

В последние недели участились поездки Президента Украины Владимира Зеленского на горячие точки фронта. Он, в частности, посетил самый горячий участок – Бахмут и зону боевых действий в Запорожье.

Так, украинское военно-политическое руководство создает психологическое давление на россиян, ведь их так называемый лидер предпочитает не покидать своего бункера. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Черник убежден, что Верховный Главнокомандующий ВСУ давит на врага.

На российских информационных площадках есть бесконечный вой, что украинцы это трусы, а особенно трусы это военно-политическое руководство нашего государства.

– добавил говорящий.

Однако ввиду частых поездок Зеленского, все это выглядит как бред.

Путина в такой ситуации невозможно увидеть

Военный эксперт убежден, что поездки украинской власти на фронт абсолютно правильные рефлексии на пропагандистские заявления россиян. Так Владимир Зеленский вынуждает противника нервничать, ведь увидеть его лидера в подобных ситуациях практически невозможно.

Он способен только приехать в Мариуполь, немного побыть там и исчезнуть. Вместо этого украинское командование удачно давит на психологическое и моральное состояние россиян,

– резюмировал Черник.

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