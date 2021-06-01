Германия и Франция боятся называть Россию стороной конфликта, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Германию и Францию в чрезмерно осторожной дипломатии относительно войны на Донбассе. Мол, на последней встрече советников нормандского формата их представители даже не смогли назвать Россию стороной войны.
Что интересно, сам вопрос о России как стороне конфликта озвучил именно представитель государства-агресора. Правда, посредники воздержались от прямого ответа.
К слову Не предоставила Украине военную помощь, – Зеленский раскритиковал Германию
Мы с этим не согласны, ведь Россия, очевидно, является стороной этого конфликта,
– подчеркнул президент Украины.
Он отметил, что этот момент есть очень показательным по поводу нормандского формата и переговоров ТКГ в Минске. Мол, сейчас идет такой этап, когда посредники даже боятся называть Россию стороной конфликта.
По мнению Владимира Зеленского, то, что представитель Германии не смог прямо назвать Россию стороной войны с Украиной, является очевидной проблемой.
"Я думаю, что это проблема. Здесь нет места дипломатии – война продолжается уже 7 лет. Уже на первой нормандской встречи я понял, что мы движемся по кругу, как лошади в цирке", – заявил Зеленский.
Коротко о "вечно возмущеном" Западе:
- Страны так называемого демократического Запада уже неоднократно подвергались критике из-за своей позиции по войне в Украине. А часто – из-за ее фактического отсутствия.
- Во время очередных обострений конфликта, спровоцированных Россией, Запад ограничивается только "резким осуждением" и "острым возмущением", за что его и называют "всегда возмущенным".
- Более того, из-за экономической заинтересованности в сотрудничестве с агрессором Европа часто боится открыто ему противостоять в вопросах, связанных в том числе с Украиной.