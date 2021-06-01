Германия и Франция боятся называть Россию стороной конфликта, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Германию и Францию в чрезмерно осторожной дипломатии относительно войны на Донбассе. Мол, на последней встрече советников нормандского формата их представители даже не смогли назвать Россию стороной войны.

Что интересно, сам вопрос о России как стороне конфликта озвучил именно представитель государства-агресора. Правда, посредники воздержались от прямого ответа.

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Мы с этим не согласны, ведь Россия, очевидно, является стороной этого конфликта,

– подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что этот момент есть очень показательным по поводу нормандского формата и переговоров ТКГ в Минске. Мол, сейчас идет такой этап, когда посредники даже боятся называть Россию стороной конфликта.

По мнению Владимира Зеленского, то, что представитель Германии не смог прямо назвать Россию стороной войны с Украиной, является очевидной проблемой.

"Я думаю, что это проблема. Здесь нет места дипломатии – война продолжается уже 7 лет. Уже на первой нормандской встречи я понял, что мы движемся по кругу, как лошади в цирке", – заявил Зеленский.

Коротко о "вечно возмущеном" Западе: