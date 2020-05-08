Зеленский: Германия и Франция поддерживают усиление делегации Украины в ТКГ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия и Франция поддержали решение Украины повысить уровень представительства на минских переговорах. Президент выразил надежду, что к этому формату присоединится Россия.

Зеленский считает правильным решение повысить уровень делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, об этом он заявил во время визита на Луганщину, сообщает 24 канал.

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Я считаю, что мы сделали очень правильный шаг. Нас поддерживают в этом и Германия, и Франция,

– отметил президент.

Он добавил, что хочет, чтобы к этому формату присоединилась и РФ. Само же решение о повышении уровня представительства президент объяснил тем, что теперь решения должны приниматься быстро.

"Мы хотим, чтобы все было очень быстро, чтобы люди, которые находятся на заседаниях ТКГ могли принимать решения, и они имели государственный статус", – пояснил Зеленский.

К слову, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже 14 мая.

Важно! Накануне президент включил в украинскую делегацию вице-премьера Алексея Резникова, а также заместителей министров и нардепов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Что известно о возможном повышении делегации России

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак в телефонном разговоре с политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" отметил, что надеется на повышение делегации и России.

Однако российские СМИ заявляют, что Россия менять делегацию в ТКГ не планирует.

Что известно о ТКГ?

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Ее сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.



Ранее Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил советникам лидеров "нормандской четверки" перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. А именно привлечь к работе в ней представителей ОРДЛО и переселенцев.