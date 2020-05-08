Зеленський: Німеччина та Франція підтримують посилення делегації України в ТКГ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина та Франція підтримали рішення України підвищити рівень представництва на мінських перемовинах. Президент висловив сподівання, що до цього формату долучиться Росія.

Зеленський вважає правильним рішення підвищити рівень делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, про це він заявив під час візиту на Луганщину, повідомляє 24 канал.

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Я вважаю, що ми зробили дуже правильний крок. Нас підтримують у цьому і Німеччина, і Франція,

– зазначив президент.

Він додав, що хоче, аби до цього формату долучилася й РФ. Саме ж рішення про підвищення рівня представництва президент пояснив тим, що тепер рішення мають ухвалюватися швидко.

"Ми хочемо, щоб все було дуже швидко, щоб люди, які перебувають на засіданнях ТКГ могли ухвалювати рішення, і вони мали державний статус", – пояснив Зеленський.

До слова, наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі може відбутися вже 14 травня.

Важливо! Напередодні президент включив в українську делегацію віцепрем’єра Олексія Резнікова, а також заступників міністрів та нардепів. З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Що відомо про можливе підвищення делегації Росії

Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак у телефонній розмові з політичними радниками лідерів країн "нормандської четвірки" зазначив, що сподівається на підвищення делегації й Росії.

Однак російські ЗМІ заявляють, що Росія змінювати делегацію у ТКГ не планує.

Що відомо про ТКГ? Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Її сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.



Раніше Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував радникам лідерів "нормандської четвірки" перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. А саме залучити до роботи в ній представників ОРДЛО і переселенців.