"Прифронтовые области подготовлены лучше": Зеленский раскритиковал план устойчивости Киева

Во вторник, 13 октября, президент Украины начал консультации по вопросу исправления безпековой ситуации в столице. Он заявил, что выполнение планов по обеспечению устойчивости в Киеве в настоящее время идет хуже, чем в прифронтовых регионах.

Он готовит изменения в алгоритмах управления Киевом. Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.

Что сказал Зеленский?

Президент Украины рассказал, что в понедельник, 12 октября, на Ставке заслушал доклады по выполнению планов устойчивости городов и областей. По его словам, по состоянию на середину октября Киев имеет один из самых плохих показателей выполнения плана устойчивости по всей стране. Глава государства подчеркнул, что даже в приграничных и прифронтовых областях этот показатель выше.

Чтобы ускорить реализацию плана устойчивости Киева и обеспечить поддержку людям, президент провел ряд встреч. Он обсудил проблему с представителями сектора безопасности, бизнеса и местного самоуправления.

Глава государства рассказал, что киевляне уже ощущают последствия неподготовленности на себе. Даже после единичных попаданий российских "Шахедов" значительная часть города остается без света и воды.

Защита энергетических объектов, критической инфраструктуры в Киеве, выполнение задач совместно с правительством и военными, понимание потребностей людей и рациональное изменение алгоритмов управления Киевом – мы готовим решения,

– написал Зеленский.

Среди тех, с кем консультировался президент, были Василий Малюк, Иван Федоров, Игорь Терехов, Константин Ефименко и Максим Ефимов. По словам главы государства, они выдвинули весомые предложения, однако впереди еще запланированы дополнительные встречи для оперативного реагирования на вызовы в сфере безопасности.

Отметим, что ситуация с энергетикой в столице остается крайне сложной.Еще в пятницу, 9 октября, на совещании президент Украины сказал, что городские власти почти полностью не выполнили необходимые шаги для защиты объектов.