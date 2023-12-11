Откровенно и о европейских делах, – Зеленский вспомнил о разговоре с Орбаном в Аргентине

Украина ведет диалог с Будапештом для улучшения партнерства. В частности, президент Зеленский беседовал с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

В воскресенье, 10 декабря, глава государства с рабочим визитом был в Аргентине. Собственно, у Буэнос-Айреса Зеленский и Орбан имели диалог, о чем упомянул президент Украины в обращении к гражданам.

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Зеленский и Орбан беседовали

Как отметил украинский лидер, диалог касался европейских дел обоих государств. В то же время СМИ сообщают, что разговор состоялся в аргентинском парламенте в ложе для гостей

На полях инаугурации (президента Аргентины – 24 канал) говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно и, понятно, что о наших европейских делах,

– заявил Зеленский.



Президент Украины переговорил с Орбаном во время визита в Аргентину / Фото источников УП

Кроме того, глава государства констатировал, что провел переговоры с новоизбранным президентом Аргентины, а также лидерами Парагвая, Уругвая и Эквадор. "Обсудили нашу международную работу с ними, наше сотрудничество", – подчеркнул гарант.

Ночное обращение президента о визите в Аргентину: смотрите видео

На ютуб-канале Сената Аргентины появилось видео, на котором Владимир Зеленский – в главном законодательном органе партнерской страны в Буэнос-Айресе. Президент Украины дал краткий комментарий представителям СМИ.

Владимир Зеленский в парламенте Аргентины: смотрите видео

Украина и Венгрия: важное