Зеленский обсудил с Макроном размещение военных контингентов в Украине

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, лидеры обсудили вопросы размещения контингентов партнеров в Украине.

Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении в понедельник, 13 января, сообщает 24 Канал.

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Размещение военных контингентов в Украине

Президент рассказал, что говорил сегодня с президентом Франции. По его словам, это был долгий и детальный разговор. Лидеры обсудили оборонную поддержку – различные формы, вооруженные пакеты для Украины, а также инвестиции в закупку снарядов для Украины.

Также – вопросы размещения контингентов партнеров и подготовку наших военных. И, конечно, – глобальная ситуация. Мы координируем наши позиции,

– добавил лидер.

Вскоре на сайте президента обнародовали более подробную информацию о разговоре Зеленского и Макрона.

Так, там говорится о том, что Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время и поручили командам запланировать ряд контактов на разных уровнях, чтобы скоординировать совместные с партнерами шаги для достижения справедливого мира и наработки действенных гарантий безопасности.

"В частности, как один из возможных вариантов обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине, а также практические шаги для ее реализации, расширения и привлечения других стран", – говорится в сообщении.