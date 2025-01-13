Про це президент України розповів у вечірньому зверненні в понеділок, 13 січня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Україна запропонувала допомогу США у боротьбі з пожежами, – Зеленський

Розміщення військових контингентів в Україні

Президент розповів, що говорив сьогодні з президентом Франції. За його словами, це була довга й детальна розмова. Лідери обговорили оборонну підтримку – різні форми, збройні пакети для України, а також інвестиції в закупівлю снарядів для України.

Також – питання розміщення контингентів партнерів і підготовку наших військових. І, звичайно, – глобальна ситуація. Ми координуємо наші позиції,

– додав лідер.

Невдовзі на сайті президента оприлюднили більш детальну інформацію щодо розмови Зеленського і Макрона.

Так, там ідеться про те, що Зеленський та Макрон домовилися зустрітися найближчим часом і доручили командам запланувати низку контактів на різних рівнях, щоб скоординувати спільні з партнерами кроки для досягнення справедливого миру й напрацювання дієвих гарантій безпеки.

"Зокрема, як один із можливих варіантів обговорили французьку ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні, а також практичні кроки для її реалізації, розширення та залучення інших країн", – мовиться в повідомленні.