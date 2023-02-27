В Китае отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Цзиньпином

Недавно президент Украины заявил, что хочет встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. В Пекине уже отреагировали на это предложение.

Так, спикер МИД Мао Нин заявила, что Китай всегда поддерживал связь со всеми сторонами российско-украинского "конфликта".

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Позиция Китая по поводу встречи Зеленского и Цзиньпина

Отвечая на вопрос о заявлении Владимира Зеленского и возможности встречи с Си Цзиньпином, представитель МИД отметила, что позиция Китая относительно "кризиса" в Украине "последовательная и очень четкая".

Суть заключается в том, чтобы призывать к миру и содействовать диалогу и содействовать политическому разрешению кризиса. Мы всегда поддерживали связь с привлеченными сторонами, включая Украину,

– сказала Мао Нин.

Отметим, что Китай по-прежнему продолжает называть полномасштабную войну России против Украины "кризисом" и "конфликтом".

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Что этому предшествовало

24 февраля на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" президент Владимир Зеленский отметил, что хочет встретиться лично с Си Цзиньпином. Также сказал, что Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений.

Глава нашего государства убежден, что это принесет пользу как Украине, так и Китаю. Более того, положительно повлияет на безопасность по всему миру.