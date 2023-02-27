Китай иначе воспринимал бы войну в Украине: какова вероятность встречи Зеленского с Си Цзиньпином

Прозвучала долгожданная реакция Пекина по предложению Президента Украины Владимира Зеленского относительно его личной встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Такая встреча очень нужна, ее следует готовить и обязательно проводить. Об этом 24 Каналу рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китае в 1999-2001 гг. Игорь Литвин. Он считает, что встреча Зеленского и Си Цзиньпина вполне вероятна.

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Хотя Литвин отметил, что в течение года Китай на разных уровнях поддерживал только диалог с Украиной.

Если бы у нас были попытки активизировать этот диалог, тогда мы бы спрашивали китайскую сторону об активизации встречи двух президентов не через год, а раньше,

– подчеркнул он.

По его мнению, чем раньше такая встреча состоится, тем больше надежд на то, что КНР отойдет от общих призывов к миру и переговорам и наконец определится с тем, откуда возникла ситуация, когда ядерное государство напало на соседнее государство, которое для китайцев также является стратегическим. партнером.

Исторические параллели

Он вспомнил, что в 1937 году Китай пережил ужасную трагедию так называемую "нанкинскую резню" (во время японо-китайской войны японские военные совершили преступные действия в китайском городе Нанкин – 24 Канал).

Можно провести параллели с событиями и войной, которая длится уже год на территории Украины. Если бы в 1937 году кто-то предложил бы Китаю "формулу", которую он сейчас предлагает Украине, призывая обе стороны сесть за стол переговоров, как тогда китайские люди и руководство страны это восприняли бы? Наверное, так же, как воспринимаем сегодня мы,

– отметил собеседник.

По его словам, не нужно призывать обе стороны прекратить конфликт, потому что одна сторона — агрессор, а другая сторона – защищает свою территорию и своих людей.

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Украина 2 года не имеет чрезвычайного и полномочного посла в Китае

Литвин предположил, что Си Цзиньпин не отважится на визит в Киев на сегодняшнем этапе полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Пока Китай не займет четкую позицию, которая определяла бы Москву, как агрессора, и не сделает соответствующие шаги к тому, чтобы Россия немедленно прекратила коварную оккупацию Украины, до тех пор ничего подобного ожидать нельзя,

– подчеркнул он.

По его личному мнению, Украина ничего не делает для того, чтобы такой вариант событий имел реальные перспективы.

"Украина 2 года не имеет чрезвычайного и полномочного посла в Китае. И это в то время, когда нам нужно, чтобы такой мировой игрок как КНР встал на сторону Украины, если Пекин декларирует такие миролюбивые шаги", - подчеркнул Игорь Литвин.

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