Зеленский заявил, что хочет встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что хочет встретиться лично с Си Цзиньпинем. Он отметил, что Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений.

Как отметил глава государства, в его планах встреча с китайским лидером. Он убежден, что это принесет пользу Украине и Китаю. Более того, положительно повлияет на безопасность по всему миру.

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Китай должен давить на Россию

Насколько я знаю, Китай уважает территориальную целостность. Исторически уважает территориальную целостность, а значит, должен сделать все, чтобы Россия вышла с нашей территории. Ибо в этом и есть уважение к суверенитету и территориальной целостности,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что накануне Китай опубликовал свою "формулу мира". Она состоит из 12 пунктов: