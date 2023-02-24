Зеленский заявил, что хочет встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином
Во время пресс-конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что хочет встретиться лично с Си Цзиньпинем. Он отметил, что Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений.
Как отметил глава государства, в его планах встреча с китайским лидером. Он убежден, что это принесет пользу Украине и Китаю. Более того, положительно повлияет на безопасность по всему миру.
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Китай должен давить на Россию
Насколько я знаю, Китай уважает территориальную целостность. Исторически уважает территориальную целостность, а значит, должен сделать все, чтобы Россия вышла с нашей территории. Ибо в этом и есть уважение к суверенитету и территориальной целостности,
– подчеркнул Зеленский.
Напомним, что накануне Китай опубликовал свою "формулу мира". Она состоит из 12 пунктов:
- Отказ от менталитета холодной войны,
- Прекращение военных действий
- Уважение к суверенитету всех стран,
- Возобновление мирных переговоров,
- Разрешение гуманитарного кризиса,
- Защита гражданского населения и военнопленных,
- Обеспечение безопасности атомных электростанций,
- Уменьшение стратегических рисков,
- Содействие экспорту зерна,
- Прекращение "односторонних санкций",
- Поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок,
- Содействие послевоенному восстановлению.