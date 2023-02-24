Зеленский заявил, что хочет встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином

24 февраля 2023, 19:55
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Во время пресс-конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что хочет встретиться лично с Си Цзиньпинем. Он отметил, что Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений.

Как отметил глава государства, в его планах встреча с китайским лидером. Он убежден, что это принесет пользу Украине и Китаю. Более того, положительно повлияет на безопасность по всему миру.

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Китай должен давить на Россию

Насколько я знаю, Китай уважает территориальную целостность. Исторически уважает территориальную целостность, а значит, должен сделать все, чтобы Россия вышла с нашей территории. Ибо в этом и есть уважение к суверенитету и территориальной целостности,
– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что накануне Китай опубликовал свою "формулу мира". Она состоит из 12 пунктов:

  • Отказ от менталитета холодной войны,
  • Прекращение военных действий
  • Уважение к суверенитету всех стран,
  • Возобновление мирных переговоров,
  • Разрешение гуманитарного кризиса,
  • Защита гражданского населения и военнопленных,
  • Обеспечение безопасности атомных электростанций,
  • Уменьшение стратегических рисков,
  • Содействие экспорту зерна,
  • Прекращение "односторонних санкций",
  • Поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок,
  • Содействие послевоенному восстановлению.

Автор: Назарій Лазур