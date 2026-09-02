Украина заблокирует российское воздушное пространство: политолог рассказал, как это отразится на их быту

Украина все активнее использует дальнобойные средства для нанесения ударов по целям на территории России. В то же время российское небо становится менее безопасным не только для военных объектов, но и для гражданской авиации.

Такие удары могут создать для России серьезные проблемы с авиасообщением, логистикой и экономикой. Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, как блокировка российского неба может отразиться на жизни россиян.

Как удары по российскому воздушному пространству повлияют на авиацию

По словам Игоря Чаленко, воздушное пространство сейчас является одним из приоритетов в войне. Украина может использовать дальнобойные средства, чтобы ограничить российскую авиацию, в частности гражданскую.

Мы не будем напрямую поражать какие-либо гражданские самолеты, но постоянное применение "плана Ковер" – это одномоментная блокировка передвижения десятков тысяч россиян, которые, очевидно, не бедны и непосредственно вовлечены в экономическую деятельность,

– пояснил политолог.

Россия не сможет полностью заменить авиасообщение железнодорожным или автомобильным транспортом из-за огромных расстояний. Поэтому длительные ограничения могут создать серьезные проблемы.

Политолог о трудностях с авиаперевозками в России: видео

Чаленко отметил, что российская авиация и без того находится в крайне сложном положении из-за санкций, проблем с запчастями и обслуживанием. Россия даже вынуждена разбирать одни самолеты, чтобы использовать их детали для других.

Мы помним, что даже весной этого года, когда довольно активно происходили атаки дронов и применялся этот план, а это миллиарды и миллиарды рублей убытков. Причем под ударом в первую очередь авиакомпании, которые и так находятся в крайне плачевном положении,

– подчеркнул он.

Дополнительной проблемой является ситуация с авиационным топливом. Все это создает неприятные перспективы для авиационной отрасли и российской экономики.

Что будет, если в России возникнут бунты

По словам политолога, проблемы с авиасообщением скажутся и на повседневной жизни россиян. В случае кризисов или беспорядков в регионах российским властям будет сложнее перемещать людей и силы между отдаленными частями страны.

Понятно, что они будут использовать военно-транспортную авиацию для того, чтобы как-то продолжать летать. Но эта же военно-транспортная авиация тоже на самом деле находится в таком состоянии, что у них бывают случаи, когда двигатели глохнут. Ее состояние тоже довольно плачевное,

– отметил Чаленко.

Украина постепенно расширяет возможности для нанесения ударов по российской территории. Даже если россияне заявляют об уничтожении большинства дронов, каждая атака истощает запасы российской противовоздушной обороны.

Российские атаки также создают проблемы для НПЗ, научно-исследовательских институтов и производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса.

То есть множатся возможности украинской стороны наносить удары по России на ее же небе и создавать все большие и большие не только неудобства, но и серьезные проблемы для таких объектов,

– подытожил Чаленко.

Добавим, что Владимир Путин обвинил Украину в государственном терроризме из-за предупреждения Владимира Зеленского о закрытии и опасности российского неба для авиации. В Центре противодействия дезинформации назвали эти обвинения циничными и неадекватными. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что глава Кремля сам возглавляет террористическую структуру и просто демонстрирует страх перед украинскими ударами на большие расстояния.