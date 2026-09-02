Такі удари можуть створити для Росії серйозні проблеми з авіасполученням, логістикою та економікою. Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, як блокування російського неба може позначитися на житті росіян.

Як удари по російському небу вплинуть на авіацію

За словами Ігоря Чаленка, повітряний простір зараз є одним із пріоритетів у війні. Україна може використовувати далекобійні засоби, щоб обмежити російську авіацію, зокрема цивільну.

Прямо вражати якісь цивільні літаки ми не будемо, але постійне застосування "плану Килим" – це одномоментне блокування переміщення десятків тисяч росіян, які, очевидно, небідні та залучені безпосередньо в діяльності економіки,

– пояснив політолог.

Росія не зможе повністю замінити авіасполучення залізницею чи автомобільним транспортом через величезні відстані. Тому тривалі обмеження можуть створити серйозні проблеми.

Політолог про труднощі з авіаперевезеннями у Росії : відео

Чаленко зазначив, що російська авіація й без того перебуває у вкрай складному стані через санкції, проблеми із запчастинами та обслуговуванням. Росія навіть змушена розбирати одні літаки, щоб використовувати їхні деталі для інших.

Ми пам'ятаємо, що навіть навесні цього року, коли доволі активно відбувалися дронові атаки й застосовувався цей план, а це мільярди й мільярди рублів збитків. Причому під ударом передусім авіакомпанії, які й так є у вкрай жалюгідній ситуації,

– наголосив він.

Додатковою проблемою є ситуація з авіаційним пальним. Усе це створює неприємні перспективи для авіаційної галузі та російської економіки.

Що буде, якщо в Росії виникнуть бунти

За словами політолога, проблеми з авіасполученням позначатимуться і на повсякденному житті росіян. У разі криз чи заворушень у регіонах російській владі буде складніше переміщати людей і сили між віддаленими частинами країни.

Ясно, що вони будуть використовувати військово-транспортну авіацію для того, щоб якось далі літати. Але ця ж військово-транспортна авіація теж насправді в такій ситуації, що буває у них і двигуни глохнуть. Її стан теж доволі жалюгідний,

– зазначив Чаленко.

Україна поступово збільшує можливості для ударів по російській території. Навіть якщо росіяни заявляють про знищення більшості дронів, кожна атака виснажує запаси російської протиповітряної оборони.

Російські атаки також створюють проблеми для НПЗ, науково-дослідних інститутів та виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу.

Тобто множаться можливості української сторони давати прочуханки Росії в її ж небі й створювати все більші й більші не лише незручності, але і серйозні проблеми для таких об'єктів,

– підсумував Чаленко.

Додамо, Володимир Путін звинуватив Україну в державному тероризмі через попередження Володимира Зеленського про закриття та небезпеку російського неба для авіації. У Центрі протидії дезінформації назвали ці закиди цинічними та неадекватними. Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що очільник Кремля сам керує терористичною структурою і просто демонструє страх перед українськими далекобійними ударами.