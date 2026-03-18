iPad, где можно видеть поле боя: FT рассказали, почему Зеленский не передал планшет Трампу

Владимир Зеленский 17 марта поразил информацией об iPad, где можно смотреть ситуацию на поле боя. Как оказалось, такое устройство он еще раньше хотел передать Трампу.

Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер. Медийщик вспомнил, что об этом шла речь в интервью с президентом в феврале.

Правда ли, что Трамп мог получить iPad, где можно видеть фронт в Украине?

Кристофер Миллер написал, что Владимир Зеленский хотел показать Дональду Трампу свой iPad с данными о боевых действиях в режиме реального времени. Это должно было произойти в феврале в Мюнхене во время конференции по безопасности, но Трамп не приехал. Поэтому информации не получил.

Честно говоря, я хотел показать это Трампу в Мюнхене. Потому что на моем iPad я могу сразу увидеть, какие атаки происходят – дроны, ракеты и так далее, – что мы перехватываем в режиме реального времени, а также сколько стоит один километр нашей земли в любой момент. Сколько российских солдат стоит захватчикам один километр оккупированной земли,

– процитировал журналист Зеленского.

Что за планшет, где показывают ситуацию на поле боя?

Владимир Зеленский рассказал о нем, обращаясь к парламенту Великобритании 18 марта.

У меня есть доказательство того, что эволюция безопасности может быть быстрой и дешевле, чем старые оборонные системы. Это iPad с программным обеспечением, которое позволяет нам контролировать нашу безопасность в режиме реального времени. Это правда. У нас есть эти айпады. У меня есть один, у моего премьер-министра также, у нашего министра обороны и у наших высших военных командующих – у них они есть. Он дает нам возможность видеть линию фронта в Украине и даже каждого убитого врага – с видеодоказательствами,

– сказал президент.

Зеленский демонстрирует планшет: смотрите видео

Он подчеркнул, что сейчас 90 процентов потерь России на фронте – результат работы дронов. Также на iPad можно видеть авиаудары, битвы на море, дальнобойные удары по России.

"Это дает нам контроль в режиме реального времени над безопасностью людей, нашей инфраструктуры и энергетического сектора. И я верю, что эволюция безопасности даст возможность каждому лидеру, каждому министру обороны и даже рядовым гражданам иметь такие инструменты, а вместе с ними – высокий уровень защиты жизни", – подчеркнул гарант.

Интересно, что Зеленский подарил такой планшет королю Великобритании Чарльзу III.