Украина побеждает, а Путин испытывает провал: главное из пресс-конференции Байдена и Зеленского

Владимир Зеленский и Джо Байден провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Белом доме. Американский лидер заверил в непреклонной поддержке Украины.

Президент США заверил, что Вашингтон будет поддерживать Украину в 2023 году. 24 канал собрал для вас главные тезисы по пресс-конференции президентов Украины и США.

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Украина вдохновляет мир

Джо Байден подчеркнул, что уже более 300 дней в Украине идет жестокая война, развязанная Россией. И на протяжении всего этого времени украинский народ демонстрирует свою силу и несокрушимость, что вдохновляет весь мир.

Хочу сказать всему народу Украины: вы продемонстрировали свою решительность и стойкость перед империалистическими амбициями страны, которая считала, что вас может завоевать. Им это не удалось,

– подчеркнул Байден.

Президент США также отметил, что с начала вторжения американский народ без всяких сомнений стал поддерживать Украину в борьбе за ее свободу. Байден заверил, что поддержка не уменьшается.

Американский лидер подчеркнул – сейчас в Украине не просто война. Действия России агрессии против мировой демократии. Байден заверил, что США и союзники будут поддерживать наше государство в следующем году.

Отдельно Джо Байден подчеркнул, что Украина победила в битвах за Киев, Харьков и Херсон.

Украина получит ЗРК Patriot

Оба президента подтвердили, что Украина получит ЗРК Patriot, которые существенно усилят украинскую ПВО. Кроме того, Глава Белого дома отметил, что Вашингтон будет проводить обучение украинских специалистов.

Джо Байден также подчеркнул, что Россия использует зиму в качестве оружия против украинского народа. Президент США назвал подобные действия россиян преступлением.

Вместе мы будем и дальше поддерживать огонь демократии и этот свет победит тьму. Спасибо, пан Зеленский, мы вместе с вами,

– подчеркнул Байден.

США защищают мировую демократию

Владимир Зеленский поблагодарил США и лично президента Байдена за всю помощь и поддержку, оказанную нашему государству. А также украинский президент отметил усилия американского лидера в создании международной коалиции, которая делает все для возобновления нарушающего Россией мирового правопорядка.

Президент Украины отметил, что отношения Киева и Вашингтона за этот год вышли на совершенно новый уровень – уровень партнерства и реального союзничества. Владимир Зеленский также отметил, что главной темой всех сегодняшних переговоров и встреч, в том числе с Байденом, была поддержка нашего государства в 2023 году.

Также Зеленский рассказал, что во время переговоров с Байденом обсуждались координация стратегических шагов Украины и США, санкционное и политическое давление на Россию и формула мира.

Есть четкое понимание, как будут усилены наши оборонные способности в ближайшие месяцы. Не хочу говорить подробно, но я за это очень благодарен,

– подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский выразил надежду, что, несмотря на изменения в Конгрессе после выборов, двухпартийная поддержка Украины не ослабнет.

Справедливого мира не существует

В ответ на вопросы журналистов президент Владимир Зеленский заявил, что справедливого мира в несправедливой войне не существует, ведь для каждого видения этого мира разное.

Мне кажется, что для нас для всех мир по-разному справедлив. Для меня как президента никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета. Это также возмещение ущерба, который нанесла российская агрессия,

– подчеркнул Зеленский.

Однако, как отметил президент, для родителей, потерявших своих детей возмещение, не имеют никакого смысла, ведь их интересует месть. Чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше людей будут жить местью.

Путин всем врал

Президент Украины напомнил, что после избрания в декабре 2019 года у него была встреча с Путиным в рамках нормандского формата, где российскому диктатору посылали четкие сигналы по восстановлению территориальной целостности Украины и восстановлению мира во избежание полномасштабной войны. Путин уверял, что полномасштабной войны не будет. Диктатор врал об этом всем, а 24 февраля отдал приказ о нападении.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас Путин должен быть заинтересован в том, чтобы мир обратил на него внимание, а не наоборот.

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