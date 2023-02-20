В то время была воздушная тревога, сирены звучали на территории всей Украины. В столицу нашего государства президент США приехал 20 февраля во время турне по Европе, информирует 24 Канал.

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Как Байден и Зеленский почтили память героев

В Украине ежегодно 20 февраля чтят память героев Небесной Сотни. Джо Байден и Владимир Зеленский во время визита почтили память украинских героев. Это произошло на Михайловской площади возле мемориала памяти погибших в войне с Россией украинских героев.

Байден и Зеленский почтили память героев / Фото ОП

Байден с Зеленским почтили память погибших героев: смотрите видео

Впоследствии президент США вместе с украинским лидером и другими чиновниками посетил Михайловский собор, где их встретил митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Эпифаний.

Байден побывал в Михайловском соборе / Фото ОП

Обратите внимание! Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом 20 февраля. Президент США встретился и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Они дали общий брифинг. США заявили о новом пакете помощи Украине. Подробнее о том, как проходил визит – читайте здесь.