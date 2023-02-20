У той час була повітряна тривога, сирени лунали на території всієї України. В столицю нашої держави президент США приїхав 20 лютого під час турне Європою, інформує 24 Канал.

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Як Байден та Зеленський вшанували пам'ять героїв

В Україні щороку 20 лютого вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Джо Байден та Володимир Зеленський під час візиту вшанували пам'ять українських героїв. Це відбулось на Михайлівській площі біля меморіалу пам'яті про загиблих у війні з Росією українських героїв.

Байден та Зеленський вшанували пам'ять героїв / Фото ОП

Байден з Зеленським вшанували загиблих героїв: дивіться відео

Згодом президент США разом з українським лідером та іншими високопосадовцями відвідав Михайлівський собор, де їх зустрів митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній.

Байден побував у Михайлівському соборі / Фото ОП

Зверніть увагу! Джо Байден прибув у Київ з неоголошеним візитом 20 лютого. Президент США зустрівся та провів перемовини з Володимиром Зеленським. Вони дали спільний брифінг. США заявили про новий пакет допомоги Україні. Детальніше про те, як відбувався візит – читайте тут.