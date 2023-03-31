Зеленский показал европейским лидерам улицу в Буче, где ВСУ уничтожили колонну окупантов
Источник:телеграмм Владимира Зеленского
В Украину 31 марта с визитом прибыли лидеры Словакии, Словении, Хорватии и Молдовы. Вместе с президентом Владимиром Зеленским они посетили Бучу.
В Бучу приехали глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер Словении Роберт Голоб, премьер Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду.
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Зеленский и европейские лидеры посетили Бучу
Президент рассказал, что вместе с лидерами Словакии, Словении, Хорватии и Молдовы он посетил улицу Вокзальную в Буче.
27 февраля 2022 года на этой улице украинские защитники уничтожили двигавшуюся в Киев со стороны Гостомеля колонну российских войск. Во время боевых действий тогда пострадали 215 зданий,
– рассказал глава государства.
Также Зеленский пообщался с жителем одного из домов – 85-летним Григорием Замогильным. Он оставался в своем доме во время боевых действий и оккупации Бучи.
"Человечество должно помнить каждый украинский город, каждую улицу, чьи героизм и стойкость дают будущее всем, кто ценит жизнь", – подытожил украинский лидер.
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Глава государства почтил память погибших жителей Бучи
По информации Офиса Президента, в годовщину освобождения Бучи от российских захватчиков Зеленский принял участие в почтении памяти жителей города, убитых во время российской оккупации. Церемония прошла возле церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых в Буче.
Вместе с Главой Украинского государства память погибших почтили:
- президент Молдовы Майя Санду,
- премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер,
- премьер-министр Словении Роберт Голоб,
- премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович,
- председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук,
- премьер-министр Украины Денис Шмигаль,
- руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Собравшиеся установили лампадки к памятному кресту на месте захоронений жителей Бучи, убитых российскими оккупантами. Во время церемонии прозвучали имена 77 идентифицированных лиц, похороненных в братской могиле возле храма, а также 11 военнослужащих, павших в боях за Бучу.