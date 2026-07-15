Подробности сообщает 24 Канал.

Почему подписание этой договоренности важно?

По словам Зеленского, документ стал основой будущего Drone Deal – масштабного оборонного соглашения, а также открывает путь к финансированию украинской антибаллистической программы со стороны Евросоюза.

Фон дер Ляен сообщила, что сотрудничество предполагает создание совместных предприятий, передачу технологий, инвестиции и совместное производство беспилотников и средств борьбы с ними.

В дальнейшем аналогичная модель планируется распространить и на производство ракет, одновременно углубляя интеграцию оборонных отраслей Украины и ЕС и гармонизируя соответствующие стандарты.

Наша цель – создать единую европейско-украинскую оборонную экосистему, соединив украинскую изобретательность, которая ежедневно проходит испытания на поле боя, с европейским опытом и промышленными возможностями,

– подчеркнула Фон дер Ляен.