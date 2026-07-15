Подробиці передає 24 Канал.

Чому підписання цієї домовленості важливе?

За словами Зеленського, документ став основою майбутньої Drone Deal – масштабної оборонної угоди, а також відкриває шлях до фінансування української антибалістичної програми з боку Євросоюзу.

Фон дер Ляєн повідомила, що співпраця передбачає створення спільних підприємств, передачу технологій, інвестиції та спільне виробництво безпілотників і засобів боротьби з ними.

Надалі аналогічну модель планують поширити й на виробництво ракет, одночасно поглиблюючи інтеграцію оборонних галузей України та ЄС і гармонізуючи відповідні стандарти.

Наша мета – створити єдину європейсько-українську оборонну екосистему, поєднавши українську винахідливість, яка щодня проходить випробування на полі бою, з європейським досвідом та промисловими можливостями,

– наголосила Фон дер Ляєн.