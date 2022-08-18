Зеленский и Эрдоган начали переговоры во Львове: первые фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган встретились во Львове.

О начале встречи сообщили примерно в 15:45 18 августа. Она проходит во львовском Дворце графов Потоцких.

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Также во Львов прибыл руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Начало встречи Эрдогана и Зеленского: смотрите видео



Турецкий и украинский президенты во Львове / Фото T.C. Cumhurbaşkanlığı