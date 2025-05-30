Зеленский и Эрдоган обсудили возможность четырехсторонней встречи с Трампом и Путиным

Владимир Зеленский провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер поблагодарил за принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Президенты обсудили дальнейшие действия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского.

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О чем говорили лидеры Украины и Турции

В ходе разговора в пятницу, 30 мая, Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган подвели итоги первой встречи в Стамбуле. В частности, речь шла о ее главном результате – обмене пленными "1000 на 1000". Президент Украины подчеркнул, что это достижение было единственным. А вот прекращение огня для дальнейшего движения в мир еще не произошло, поэтому работа над этим продолжается.

Вместе с Эрдоганом Зеленский обсудил предстоящую встречу в Стамбуле. Украинская сторона назвала условия, при которых готова принять участие в ней.

Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов.

– сообщил президент.

Также Владимир Зеленский предложил Турции принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Из Киева прозвучала признательность Эрдогана за шаги и идеи, которые могут принести необходимый результат.

Напомним, Турция выступает посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Однако, так же как Офис Зеленского, представители Реджепа Эрдогана не видели "меморандум" от России. Поэтому стороны не понимают формата документа и того, какие требования в нем описала другая сторона. Несмотря на это, все причастные страны пытаются добавить "реальное содержание" к предстоящей встрече с россиянами.