Зеленский и Эрдоган подвели итоги встречи

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу 15 мая перед российско-украинскими переговорами. Стороны раскрыли, о чем говорили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Владимира Зеленского и заявление Турции.

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О чем говорили Зеленский и Эрдоган

Как сообщил украинский президент, в большинстве вопросов Украина и Турция имеют общее видение. Поэтому встреча прошла хорошо и продуктивно. Обсудили сотрудничество в рамках коалиции желающих, гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня, морское разминирование, восстановление Украины и развитие партнерства между нашими государствами.

Главной темой стало приближение мира и обеспечение безопасности.

Спасибо президенту Эрдогану и всей Турции за поддержку нашего государства, за поддержку всех реальных шагов к полному и безусловному прекращению огня и настоящей дипломатии. Продолжим тесную координацию, чтобы переговоры были действительно результативными. Сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала, что не настроена завершать войну, отправив делегацию из представителей довольно слабого уровня. Более того, такой российский подход – это проявление неуважения к миру, ко всем партнерам. Ждем четкой и сильной реакции партнеров,

– подытожил Зеленский.

Турецкая сторона сообщила, что президенты обсудили усилия, направленные на прекращение российско-украинской войны и установление справедливого мира.

Эрдоган заявил, что "была использована историческая возможность для начала переговоров". Лидер Турции "решительно поддерживает переговоры как на техническом уровне, так и на уровне лидеров". Он "придает большое значение сохранению открытых каналов диалога между Украиной и Россией для скорейшего установления мира". И готов принять Зеленского и Путина, как только те будут готовы.

Подчеркнув, что на этом этапе ход украинско-российской войны требует решения путем прямых переговоров, президент Эрдоган добавил, что достижение консенсуса относительно минимальных общих позиций является критически важным для предотвращения дальнейших человеческих жертв.

Журналисты 24 Канала находятся в Турции и рассказывают, о чем говорят в кулуарах.