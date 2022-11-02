Зерновое соглашение и возвращение пленных: о чем говорили Зеленский и Эрдоган

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это произошло в среду, 2 ноября.

О чем говорили президенты

Они обсудили шаги по возвращению украинских пленных из России и "зерновое соглашение". Также Владимир Зеленский подчеркнул, что в вопросе политзаключенных Украине важна поддержка Турции.

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Во время телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил за активное участие в сохранении "зернового соглашения", а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,

– сказал Владимир Зеленский.

Эрдоган говорил с Путиным

Напомним, что после атаки на российские корабли в Севастополе Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". Более того, там считают, что Украина использует зерновой коридор для ударов по России. Следовательно, заявили, что движение судов по коридору безопасности недопустимо.

Такое решение России осудили и США, и ЕС. Также вмешалась и Турция, поддерживавшая соглашение об экспорте зерна.

Для решения проблемы и продолжения деятельности зерновой инициативы, успешно действовавшей до сегодняшнего дня, министр обороны Хулуси Акар продолжает встречаться и координировать действия со своими собеседниками.

– сообщили тогда в ведомстве.

Заявление России не соблюдать договоренности по экспорту зерна прокомментировал также президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что зерновой коридор доказал свою важность, а потому "Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству".

Уже на следующий день, 1 ноября, Эрдоган позвонил Путину. Известно, что во время звонка стороны обсуждали последние события российско-украинской войны, а также "зерновое соглашение". А уже после звонка Россия решила возобновить участие в черноморской зерновой инициативе, заявив, что она якобы получила "письменные гарантии" от Украины по поводу неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий.

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