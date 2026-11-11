Зеленский и премьер-министр Ирландии дают пресс-конференцию: основные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Михал Мартин общаются с журналистами. Лидеры рассказывают о двустороннем сотрудничестве, вызовах в сфере безопасности и повестке дня саммита Европейского политического сообщества.

21:20, 11 ноября Премьер сообщил о 80 тысячах украинцев, которые в настоящее время находятся в Ирландии Премьер-министр сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Ирландию прибыло 120 тысяч украинцев, однако в настоящее время в стране остается 80 тысяч. По его словам, люди постоянно приезжают и уезжают, что создает сложную ситуацию. 21:19, 11 ноября Европейские партнеры обсуждают механизмы возвращения тех, кто выехал без законных оснований В ходе выступления было отмечено, что европейские лидеры на совместных встречах регулярно поднимают вопрос о возвращении граждан, не имеющих права на защиту или незаконно покинувших Украину. Была подчеркнута необходимость найти общие эффективные инструменты для решения этой проблемы. 21:18, 11 ноября Зеленский назвал несправедливой ситуацию с невозвращением части граждан Владимир Зеленский прокомментировал выезд украинцев за границу, отметив, что люди должны возвращаться домой. Президент добавил, что ситуация, когда одни защищают страну, а другие – нет, несправедлива, однако таковы реалии жизни. 21:17, 11 ноября Премьер назвал возвращение украинцев ключевым фактором восстановления экономики Премьер-министр подчеркнул, что будущее восстановление Украины и ее экономики будет напрямую зависеть от людей, которые вернутся после войны. В то же время он отметил, что из-за активной фазы войны обсуждение этого вопроса остается сложным для обеих стран. 21:16, 11 ноября Премьер заявил об отсутствии планов по принудительной репатриации украинцев Премьер-министр Ирландии согласился с позицией Владимира Зеленского и отметил, что власти не рассматривают варианты принудительного убеждения или возвращения украинцев домой. Он подчеркнул, что ситуация с войной остается очень динамичной. 21:15, 11 ноября Зеленский назвал возвращение беженцев очень сложным вопросом из-за разлученных семей Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы украинцы вернулись домой, однако подчеркнул наличие множества трагических обстоятельств и разлученных войной семей. Президент отметил: "Конечно, они должны быть в Украине, и, конечно, мы очень хотели бы, чтобы они вернулись, но, опять же, это очень сложный вопрос, потому что существует множество различных обстоятельств, почему люди уехали". 21:13, 11 ноября Зеленский заявил о стремлении добиться результата в переговорах до конца года Владимир Зеленский отметил, что американская переговорная команда нацелена на достижение результата уже в этом году. Президент подчеркнул: "Безусловно, учитывая, что мы с вами живем в условиях войны и этих массовых атак, мы, конечно же, хотим добиться результата до конца года. Безусловно, и будем для этого делать все возможное". 21:12, 11 ноября Зеленский заявил о "окне возможностей" в переговорах до 2027 года Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби и отметил, что из-за возможных политических изменений в Европе и США участники процесса стремятся достичь результатов еще до 2027 года. Президент добавил, что американская сторона отправилась в Москву с конкретными предложениями. 21:11, 11 ноября Премьер объявил о обсуждении участия представителей Европы в переговорах на заседании Евросовета Премьер-министр сообщил, что Украина станет ключевой темой в ходе неформальной встречи Европейского совета. По его словам, лидеры также поднимут вопрос о том, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах. 20:58, 11 ноября Украина предоставит Ирландии подробную информацию о зимнем пакете мер поддержки Владимир Зеленский заявил, что Украина поделится с ирландской стороной всеми деталями пакета мер по укреплению страны перед зимой. Он отметил, что накануне этот вопрос подробно обсуждался с скандинавскими партнерами. 20:57, 11 ноября Зеленский призвал партнеров ввести санкции против российского производства оружия Президент Украины подчеркнул необходимость санкционного давления на компании, поставляющие в РФ оборудование, станки и компоненты для баллистических ракет и беспилотников. Он отметил, что ограничение военного производства заставит Москву пойти на подлинный мир. 20:56, 11 ноября Украина рассчитывает открыть все переговорные кластеры с ЕС в этом году Владимир Зеленский заявил о намерении открыть все блоки переговоров о членстве в ЕС уже в этом году и перейти к следующим этапам. Он поблагодарил Ирландию за последовательную поддержку евроинтеграционных шагов Украины. 20:54, 11 ноября Украина готова к совместному производству морских дронов с Ирландией Владимир Зеленский заявил о готовности к сотрудничеству в сфере безопасности на море. Президент отметил: "Что касается безопасности на море и морских дронов, мы готовы оказывать помощь. А в этом вопросе мы готовы к совместному производству с Ирландией". 20:54, 11 ноября Зеленский подчеркнул недопустимость завершения войны без участия Европы Глава государства сообщил о встречах украинской делегации в Абу-Даби с представителями США, Еврокомиссии и НАТО. Он подчеркнул, что эта война происходит в Европе, поэтому завершить ее без европейских партнеров невозможно. 20:53, 11 ноября Ирландия присоединится к коалиции по убежищам и сотрудничеству в рамках соглашения DroneDeal Президент Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились о участии Ирландии в коалиции убежищ. Также лидеры обсудили детали соглашения DroneDeal и приоритеты оборонной поддержки Украины. 20:51, 11 ноября Премьер объявил о работе по открытию новых кластеров в ЕС и о санкциях Премьер-министр подчеркнул, что союзники работают над финансовой поддержкой обороны Украины и евроинтеграцией. Он сообщил об открытии трех переговорных кластеров, о намерении открыть остальные два, а также о новом масштабном пакете санкций, охватывающем 1600 человек. 20:50, 11 ноября Мирное соглашение должно признавать суверенитет и территориальную целостность Украины Премьер-министр отметил, что обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским. Лидеры сошлись во мнении, что любая договоренность о мире должна гарантировать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и право народа самостоятельно выбирать свое будущее в ЕС. 20:49, 11 ноября Премьер осудил российские атаки на школы и энергетику Украины В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что Россия целенаправленно наносит удары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре, чтобы сломить моральный дух украинцев. Он напомнил о своем визите в Киев в июле и назвал разрушенные школы варварством. 20:48, 11 ноября Безопасность континента станет главной темой заседания Европейского политического сообщества Премьер отметил, что на встрече ЕПС вопрос европейской безопасности и стабильности станет ключевым. Он напомнил, что это сообщество возникло в ответ на полномасштабную агрессию РФ с целью укрепления безопасности континента.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом, чтобы провести ряд важных переговоров с европейскими партнерами и принять участие в мероприятиях саммита Европейского политического сообщества.

Поездка призвана скоординировать позиции союзников по вопросам поддержки Украины и укрепления общей безопасности континента.

Во время общения со СМИ стороны сосредоточились на дальнейшей помощи Украине на фоне ежедневных российских ударов по гражданским объектам и критически важной энергетической системе. Партнеры подчеркнули непоколебимую солидарность с украинским народом и готовность углублять двустороннее взаимодействие во всех сферах.