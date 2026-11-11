Зеленский и премьер-министр Ирландии дают пресс-конференцию: основные заявления
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Михал Мартин общаются с журналистами. Лидеры рассказывают о двустороннем сотрудничестве, вызовах в сфере безопасности и повестке дня саммита Европейского политического сообщества.
Премьер-министр сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Ирландию прибыло 120 тысяч украинцев, однако в настоящее время в стране остается 80 тысяч. По его словам, люди постоянно приезжают и уезжают, что создает сложную ситуацию. В ходе выступления было отмечено, что европейские лидеры на совместных встречах регулярно поднимают вопрос о возвращении граждан, не имеющих права на защиту или незаконно покинувших Украину. Была подчеркнута необходимость найти общие эффективные инструменты для решения этой проблемы. Владимир Зеленский прокомментировал выезд украинцев за границу, отметив, что люди должны возвращаться домой. Президент добавил, что ситуация, когда одни защищают страну, а другие – нет, несправедлива, однако таковы реалии жизни. Премьер-министр подчеркнул, что будущее восстановление Украины и ее экономики будет напрямую зависеть от людей, которые вернутся после войны. В то же время он отметил, что из-за активной фазы войны обсуждение этого вопроса остается сложным для обеих стран. Премьер-министр Ирландии согласился с позицией Владимира Зеленского и отметил, что власти не рассматривают варианты принудительного убеждения или возвращения украинцев домой. Он подчеркнул, что ситуация с войной остается очень динамичной. Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы украинцы вернулись домой, однако подчеркнул наличие множества трагических обстоятельств и разлученных войной семей. Президент отметил: "Конечно, они должны быть в Украине, и, конечно, мы очень хотели бы, чтобы они вернулись, но, опять же, это очень сложный вопрос, потому что существует множество различных обстоятельств, почему люди уехали". Владимир Зеленский отметил, что американская переговорная команда нацелена на достижение результата уже в этом году. Президент подчеркнул: "Безусловно, учитывая, что мы с вами живем в условиях войны и этих массовых атак, мы, конечно же, хотим добиться результата до конца года. Безусловно, и будем для этого делать все возможное". Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби и отметил, что из-за возможных политических изменений в Европе и США участники процесса стремятся достичь результатов еще до 2027 года. Президент добавил, что американская сторона отправилась в Москву с конкретными предложениями. Премьер-министр сообщил, что Украина станет ключевой темой в ходе неформальной встречи Европейского совета. По его словам, лидеры также поднимут вопрос о том, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах. Владимир Зеленский заявил, что Украина поделится с ирландской стороной всеми деталями пакета мер по укреплению страны перед зимой. Он отметил, что накануне этот вопрос подробно обсуждался с скандинавскими партнерами. Президент Украины подчеркнул необходимость санкционного давления на компании, поставляющие в РФ оборудование, станки и компоненты для баллистических ракет и беспилотников. Он отметил, что ограничение военного производства заставит Москву пойти на подлинный мир. Владимир Зеленский заявил о намерении открыть все блоки переговоров о членстве в ЕС уже в этом году и перейти к следующим этапам. Он поблагодарил Ирландию за последовательную поддержку евроинтеграционных шагов Украины. Владимир Зеленский заявил о готовности к сотрудничеству в сфере безопасности на море. Президент отметил: "Что касается безопасности на море и морских дронов, мы готовы оказывать помощь. А в этом вопросе мы готовы к совместному производству с Ирландией". Глава государства сообщил о встречах украинской делегации в Абу-Даби с представителями США, Еврокомиссии и НАТО. Он подчеркнул, что эта война происходит в Европе, поэтому завершить ее без европейских партнеров невозможно. Президент Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились о участии Ирландии в коалиции убежищ. Также лидеры обсудили детали соглашения DroneDeal и приоритеты оборонной поддержки Украины. Премьер-министр подчеркнул, что союзники работают над финансовой поддержкой обороны Украины и евроинтеграцией. Он сообщил об открытии трех переговорных кластеров, о намерении открыть остальные два, а также о новом масштабном пакете санкций, охватывающем 1600 человек. Премьер-министр отметил, что обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским. Лидеры сошлись во мнении, что любая договоренность о мире должна гарантировать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и право народа самостоятельно выбирать свое будущее в ЕС. В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что Россия целенаправленно наносит удары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре, чтобы сломить моральный дух украинцев. Он напомнил о своем визите в Киев в июле и назвал разрушенные школы варварством. Премьер отметил, что на встрече ЕПС вопрос европейской безопасности и стабильности станет ключевым. Он напомнил, что это сообщество возникло в ответ на полномасштабную агрессию РФ с целью укрепления безопасности континента.
Премьер сообщил о 80 тысячах украинцев, которые в настоящее время находятся в Ирландии
Европейские партнеры обсуждают механизмы возвращения тех, кто выехал без законных оснований
Зеленский назвал несправедливой ситуацию с невозвращением части граждан
Премьер назвал возвращение украинцев ключевым фактором восстановления экономики
Премьер заявил об отсутствии планов по принудительной репатриации украинцев
Зеленский назвал возвращение беженцев очень сложным вопросом из-за разлученных семей
Зеленский заявил о стремлении добиться результата в переговорах до конца года
Зеленский заявил о "окне возможностей" в переговорах до 2027 года
Премьер объявил о обсуждении участия представителей Европы в переговорах на заседании Евросовета
Украина предоставит Ирландии подробную информацию о зимнем пакете мер поддержки
Зеленский призвал партнеров ввести санкции против российского производства оружия
Украина рассчитывает открыть все переговорные кластеры с ЕС в этом году
Украина готова к совместному производству морских дронов с Ирландией
Зеленский подчеркнул недопустимость завершения войны без участия Европы
Ирландия присоединится к коалиции по убежищам и сотрудничеству в рамках соглашения DroneDeal
Премьер объявил о работе по открытию новых кластеров в ЕС и о санкциях
Мирное соглашение должно признавать суверенитет и территориальную целостность Украины
Премьер осудил российские атаки на школы и энергетику Украины
Безопасность континента станет главной темой заседания Европейского политического сообщества
Премьер-министр сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Ирландию прибыло 120 тысяч украинцев, однако в настоящее время в стране остается 80 тысяч. По его словам, люди постоянно приезжают и уезжают, что создает сложную ситуацию.
В ходе выступления было отмечено, что европейские лидеры на совместных встречах регулярно поднимают вопрос о возвращении граждан, не имеющих права на защиту или незаконно покинувших Украину. Была подчеркнута необходимость найти общие эффективные инструменты для решения этой проблемы.
Владимир Зеленский прокомментировал выезд украинцев за границу, отметив, что люди должны возвращаться домой. Президент добавил, что ситуация, когда одни защищают страну, а другие – нет, несправедлива, однако таковы реалии жизни.
Премьер-министр подчеркнул, что будущее восстановление Украины и ее экономики будет напрямую зависеть от людей, которые вернутся после войны. В то же время он отметил, что из-за активной фазы войны обсуждение этого вопроса остается сложным для обеих стран.
Премьер-министр Ирландии согласился с позицией Владимира Зеленского и отметил, что власти не рассматривают варианты принудительного убеждения или возвращения украинцев домой. Он подчеркнул, что ситуация с войной остается очень динамичной.
Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы украинцы вернулись домой, однако подчеркнул наличие множества трагических обстоятельств и разлученных войной семей. Президент отметил: "Конечно, они должны быть в Украине, и, конечно, мы очень хотели бы, чтобы они вернулись, но, опять же, это очень сложный вопрос, потому что существует множество различных обстоятельств, почему люди уехали".
Владимир Зеленский отметил, что американская переговорная команда нацелена на достижение результата уже в этом году. Президент подчеркнул: "Безусловно, учитывая, что мы с вами живем в условиях войны и этих массовых атак, мы, конечно же, хотим добиться результата до конца года. Безусловно, и будем для этого делать все возможное".
Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби и отметил, что из-за возможных политических изменений в Европе и США участники процесса стремятся достичь результатов еще до 2027 года. Президент добавил, что американская сторона отправилась в Москву с конкретными предложениями.
Премьер-министр сообщил, что Украина станет ключевой темой в ходе неформальной встречи Европейского совета. По его словам, лидеры также поднимут вопрос о том, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах.
Владимир Зеленский заявил, что Украина поделится с ирландской стороной всеми деталями пакета мер по укреплению страны перед зимой. Он отметил, что накануне этот вопрос подробно обсуждался с скандинавскими партнерами.
Президент Украины подчеркнул необходимость санкционного давления на компании, поставляющие в РФ оборудование, станки и компоненты для баллистических ракет и беспилотников. Он отметил, что ограничение военного производства заставит Москву пойти на подлинный мир.
Владимир Зеленский заявил о намерении открыть все блоки переговоров о членстве в ЕС уже в этом году и перейти к следующим этапам. Он поблагодарил Ирландию за последовательную поддержку евроинтеграционных шагов Украины.
Владимир Зеленский заявил о готовности к сотрудничеству в сфере безопасности на море. Президент отметил: "Что касается безопасности на море и морских дронов, мы готовы оказывать помощь. А в этом вопросе мы готовы к совместному производству с Ирландией".
Глава государства сообщил о встречах украинской делегации в Абу-Даби с представителями США, Еврокомиссии и НАТО. Он подчеркнул, что эта война происходит в Европе, поэтому завершить ее без европейских партнеров невозможно.
Президент Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились о участии Ирландии в коалиции убежищ. Также лидеры обсудили детали соглашения DroneDeal и приоритеты оборонной поддержки Украины.
Премьер-министр подчеркнул, что союзники работают над финансовой поддержкой обороны Украины и евроинтеграцией. Он сообщил об открытии трех переговорных кластеров, о намерении открыть остальные два, а также о новом масштабном пакете санкций, охватывающем 1600 человек.
Премьер-министр отметил, что обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским. Лидеры сошлись во мнении, что любая договоренность о мире должна гарантировать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и право народа самостоятельно выбирать свое будущее в ЕС.
В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что Россия целенаправленно наносит удары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре, чтобы сломить моральный дух украинцев. Он напомнил о своем визите в Киев в июле и назвал разрушенные школы варварством.
Премьер отметил, что на встрече ЕПС вопрос европейской безопасности и стабильности станет ключевым. Он напомнил, что это сообщество возникло в ответ на полномасштабную агрессию РФ с целью укрепления безопасности континента.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом, чтобы провести ряд важных переговоров с европейскими партнерами и принять участие в мероприятиях саммита Европейского политического сообщества.
Поездка призвана скоординировать позиции союзников по вопросам поддержки Украины и укрепления общей безопасности континента.
Во время общения со СМИ стороны сосредоточились на дальнейшей помощи Украине на фоне ежедневных российских ударов по гражданским объектам и критически важной энергетической системе. Партнеры подчеркнули непоколебимую солидарность с украинским народом и готовность углублять двустороннее взаимодействие во всех сферах.