Зеленский поговорил с Шольцем: детали разговора на фоне визита Келлога и будущих переговоров

Президент Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили окончание войны и гарантии безопасности.

Также украинский глава выразил благодарность немецкой стороне за сильную поддержку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Детали разговора Зеленского и Шольца

Разговор состоялся в пятницу, 21 февраля.

Предметный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем о нашей общей позиции относительно путей завершения войны и надежных гарантий безопасности. Поблагодарил его за вклад Германии в защиту тысяч жизней, а также за лидерство в укреплении противовоздушной обороны Украины,

– написал президент Зеленский.

Он рассказал, что с начала полномасштабного российского вторжения Германия предоставила нашей стране помощи уже в целом на 43,6 миллиарда евро.

Также Зеленский рассказал Шольцу о встрече со спецпредставителем Трампа Келлогом и недавних контактах с иностранными лидерами, в частности, с президентом Франции Макроном.

Кроме этого, лидеры Украины и Германии подробно обсудили шаги, которые нужны для достижения справедливого мира, а также роль европейских стран за столом переговоров.