Поговорили о финансовой и оборонной помощи: Зеленский и Шольц пообщались по телефону
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский постоянно ведет телефонные разговоры с мировыми политическими лидерами. 7 сентября побеседовал с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.
Зеленский и Шольц пообщались по телефону
Президент Украины сообщил, что во время разговора был обширный перечень тем. Очевидно, что больше всего говорили о финансовой и оборонной помощи.
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О чем говорили
- Зеленский поблагодарил за подтверждение 5 миллиардов евро макрофина от ЕС.
- Президент Украины рассказал о необходимости полноценной программы МВФ.
- Также обсудили планы дальнейшего усиления оборонных способностей Украины.
Зеленский поговорил с Трасс
Новая глава британского правительства Лиз Трасс после избрания сразу позвонила по телефону Владимиру Зеленскому. Украинский президент стал первым иностранным политиком, с которым пообщалась Трасс.
Он отметил, что пригласил премьера в Украину и обсудил дальнейшую оборонную и экономическую поддержку. Лидеры обсудили, как усилить давление на россию и увеличить оборонную поддержку нашего государства.
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