Поговорили о финансовой и оборонной помощи: Зеленский и Шольц пообщались по телефону

Владимир Зеленский постоянно ведет телефонные разговоры с мировыми политическими лидерами. 7 сентября побеседовал с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Зеленский и Шольц пообщались по телефону

Президент Украины сообщил, что во время разговора был обширный перечень тем. Очевидно, что больше всего говорили о финансовой и оборонной помощи.

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О чем говорили

Зеленский поблагодарил за подтверждение 5 миллиардов евро макрофина от ЕС.

Президент Украины рассказал о необходимости полноценной программы МВФ.

Также обсудили планы дальнейшего усиления оборонных способностей Украины.

Зеленский поговорил с Трасс

Новая глава британского правительства Лиз Трасс после избрания сразу позвонила по телефону Владимиру Зеленскому. Украинский президент стал первым иностранным политиком, с которым пообщалась Трасс. Он отметил, что пригласил премьера в Украину и обсудил дальнейшую оборонную и экономическую поддержку. Лидеры обсудили, как усилить давление на россию и увеличить оборонную поддержку нашего государства.

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