Зеленский планирует встретиться с Трампом в Гааге
- Владимир Зеленский планирует встречу с Дональдом Трампом в Гааге, и команды обеих сторон обсуждают время события.
- Зеленский выразил надежду, что США осознают, что Украина является союзником, а Россия - экзистенциальным врагом Америки.
- Украинский президент подчеркнул, что не знает, какие отношения у Трампа с Путиным.
Владимир Зеленский собирается провести встречу с Дональдом Трампом. Сейчас команды проговаривают время события.
Об этом президент Украины рассказал в интервью Sky news, передает 24 Канал.
Смотрите также Тихие договоренности: чего Украине ждать от саммита НАТО в Гааге и потеряет ли смысл 5 статья
Что заявил Зеленский о потенциальной встрече с Трампом
Украинский лидер заявил, что собирается провести встречу с президентом Соединенных Штатов.
Я не знаю, как будет – скажу вам откровенно. Команда работает над этим. Так, мы собираемся встретиться,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что сейчас команды обеих сторон проговаривают время встречи. Президент Украины надеется, что США осознают, что украинцы являются для них союзниками.
"Я уверен, что президент Трамп понимает: украинцы являются союзниками Америки. А настоящим экзистенциальным врагом Америки является Россия. Они могут быть партнерами на короткое время, но они никогда не будут друзьями", – сказал Зеленский и подчеркнул, что не знает, какие отношения у Трампа с Путиным.
Ранее сообщали, что после саммита НАТО Зеленский может также встретиться с лидерами Европы. Говорится о саммите, который состоится в Нидерландах 24 – 25 июня.