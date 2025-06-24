Зеленский планирует встретиться с Трампом в Гааге

Владимир Зеленский собирается провести встречу с Дональдом Трампом. Сейчас команды проговаривают время события.

Об этом президент Украины рассказал в интервью Sky news, передает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский о потенциальной встрече с Трампом

Украинский лидер заявил, что собирается провести встречу с президентом Соединенных Штатов.

Я не знаю, как будет – скажу вам откровенно. Команда работает над этим. Так, мы собираемся встретиться,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас команды обеих сторон проговаривают время встречи. Президент Украины надеется, что США осознают, что украинцы являются для них союзниками.

"Я уверен, что президент Трамп понимает: украинцы являются союзниками Америки. А настоящим экзистенциальным врагом Америки является Россия. Они могут быть партнерами на короткое время, но они никогда не будут друзьями", – сказал Зеленский и подчеркнул, что не знает, какие отношения у Трампа с Путиным.

Ранее сообщали, что после саммита НАТО Зеленский может также встретиться с лидерами Европы. Говорится о саммите, который состоится в Нидерландах 24 – 25 июня.