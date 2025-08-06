Зеленский и Трамп вскоре снова поговорят, - СМИ
СМИ 6 августа сообщили, что скоро может состояться новый разговор между Зеленским и Трампом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
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Когда и о чем снова будут говорить Зеленский и Трамп?
Известна причина разговора президентов.
Ожидается, что Трамп поговорит с Зеленским в среду после встречи Уиткоффа с Путиным, сообщил источник,
– написал корреспондент Axios Барак Равид.
Украинские СМИ пишут, что разговор состоится по итогам визита Стива Уиткоффа в Москву.
Западные медиа связывают будущие санкции против России с результатами поездки Уиткоффа. Они отметили, что Трамп будет разъярен, если Уиткофф вернется ни с чем.
К слову, медийщики предположили, что спецпосланник Трампа уже возвращается в США. Россияне назвали его визит полезным и конструктивным. Они убеждены, что "диалог победит".
Последний разговор между Зеленским и Трампом был 5 августа. По словам украинского гаранта, говорили о завершении войны, санкциях и оборонном сотрудничестве.